Mayen, die Stadt der Märkte, lockte am Wochenende zahlreiche Besucher an. Auf Einladung der Stadt und der MY-Werbegemeinschaft hatten sich die Innenstadt und die dort ansässigen Läden herausgeputzt und in ein buntes Frühlingsparadies verwandelt.
Die Innenstadt ist das Herz von Mayen – der Stadt der Märkte. Sie ist ein Ort der Gemeinschaft und der Begegnung und meist der erste Anlaufpunkt für auswärtige Besucher. So auch am Wochenende und auch noch am Dienstag, 10. März, an dem die Krammarkthändler bis 18 Uhr anlässlich des Halbfastenmarktes ihre Waren präsentieren.