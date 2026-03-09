Märkte in Mayen
Läden verwandeln sich in ein buntes Frühlingsparadies
Frühlingserwachen in der Mayener Innenstadt: Die Innenstadt wurde zu einem Treffpunkt für alle Generationen.
Frühlingserwachen in der Mayener Innenstadt: Die Innenstadt wurde zu einem Treffpunkt für alle Generationen.
Elvira Bell

Mayen, die Stadt der Märkte, lockte am Wochenende zahlreiche Besucher an. Auf Einladung der Stadt und der MY-Werbegemeinschaft hatten sich die Innenstadt und die dort ansässigen Läden herausgeputzt und in ein buntes Frühlingsparadies verwandelt.

Lesezeit 2 Minuten
Die Innenstadt ist das Herz von Mayen – der Stadt der Märkte. Sie ist ein Ort der Gemeinschaft und der Begegnung und meist der erste Anlaufpunkt für auswärtige Besucher. So auch am Wochenende und auch noch am Dienstag, 10. März, an dem die Krammarkthändler bis 18 Uhr anlässlich des Halbfastenmarktes ihre Waren präsentieren.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenWirtschaft

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren