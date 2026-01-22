Zwei schlechte Nachrichten gab es zu Jahresbeginn aus der Andernacher Innenstadt zu vermelden: In den Modegeschäften Neka und Loft No.7 läuft der Ausverkauf. Das sei allerdings kein Grund für eine Schockstarre, sagt AAA-Vorsitzende Mehtap Turan.
Lesezeit 3 Minuten
In zwei Andernacher Modegeschäften läuft derzeit der Ausverkauf, weil die bisherigen Betreiberinnen ihre Läden nicht weiterführen werden: Sowohl im Kinderbekleidungsgeschäft Neka in der Bahnhofstraße als auch im Loft No.7 an der Ecke zur Kramgasse endet in wenigen Tagen eine Ära.