Ab dem 31. März ist die L117 in Plaidt bis Jahresende dicht. Wer hofft, dass im Zuge der Brückenarbeiten auch die Fahrbahn saniert wird, wird allerdings enttäuscht: Diese Arbeiten stehen erst im kommenden Jahr an.

Bereits seit vergangener Woche wird an der L117 in Plaidt gewerkelt: Sowohl kurz vor der Nettebrücke als auch auf Höhe der A61-Anschlussstelle laufen derzeit Bauarbeiten. Die gute Nachricht: Beide Baustellen werden bis Ende März beziehungsweise Anfang April wieder weichen. Die schlechte Nachricht: Im Anschluss muss dann ab Montag, 31. März, die L117 zwischen Kretzer Straße und Friedhofstraße für die Teilerneuerung der Mühlbachbrücke voll gesperrt werden. Den genauen Termin für den Beginn der Arbeiten teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz jetzt in einer Pressemitteilung mit.

Derzeit ist die L117 aus Richtung Ochtendung kommend kurz vor der Nettebrücke aufgrund von Leitungsarbeiten nur halbseitig befahrbar, eine Ampelregelung ist eingerichtet. Der Abschluss der Arbeiten ist für Freitag, 4. April, terminiert. Auch auf Höhe der A61-Anschlussstelle ist die L117 halbseitig gesperrt. Dort geht es noch bis voraussichtlich Freitag, 28. März, lediglich in Richtung Plaidt voran, die Fahrbahn in Richtung Ochtendung ist voll gesperrt.

Zunächst wird die Gasleitung gekappt

Die Arbeiten an der Mühlbachbrücke, die nun Ende März beginnen, werden deutlich (zeit-)aufwendiger: Diese werden nach derzeitigem Stand erst Ende des Jahres abgeschlossen werden. Laut Informationen des LBM startet die Brückensanierung zunächst mit Arbeiten der Versorger an der örtlichen Gasleitung. Diese liegt derzeit noch im Böschungsbereich und muss vom Überbau und den Flügelwänden der Mühlbachbrücke getrennt werden, was noch innerhalb der ersten Aprilwoche geschehen soll.

In der zweiten Aprilwoche beginnen dann die eigentlichen Arbeiten an der Brücke. Es ist geplant, den vorhandenen Überbau der 1954 errichteten Brücke zu entfernen und im Anschluss den neuen Überbau mit schwerem Gerät auf Großbaupfählen zu gründen. Dabei kommen Halbfertigteile zum Einsatz. Danach erfolgt der Straßenaufbau. Während der Vollsperrung der L117 zwischen Kretzer Straße und Friedhofstraße wird eine örtliche Umleitung eingerichtet, kündigt der LBM an.

Wer darauf hofft, auf der L117 in Plaidt nach Abschluss der Brückenarbeiten gegen Ende des Jahres wieder für einige Zeit freie Fahrt zu haben, den muss der LBM allerdings enttäuschen: Bereits im kommenden Jahr steht der Fahrbahnausbau der L117 an, die in der Ortsdurchfahrt Plaidt bereits deutlich sichtbare Schäden aufweist. Ursprünglich sei geplant gewesen, diese Arbeiten im Zuge der nun anstehenden Vollsperrung für die Brückensanierung auszuführen, heißt es seitens des LBM. Das habe sich allerdings als nicht machbar herausgestellt, da im Zuge der Arbeiten eine neue Gasleitung in die Fahrbahn verlegt werden soll.

Im Bereich der Mühlbachbrücke werden die neuen Leitungen in der Sommerpause des beauftragten Straßenbauunternehmens in die Fahrbahn verlegt und an das Bauwerk angeschlossen. Die Aktivschaltung der Gasleitung erfolgt dann erst mit dem Fahrbahnausbau der L117 im kommenden Jahr, der wiederum mit Verkehrseinschränkungen einhergehen wird. Bis zur finalen Verlegung der Gasleitung in die Fahrbahn stellt der Versorger eine provisorische Gasversorgung sicher, heißt es seitens des LBM.

Erst 2019 war L117-Fahrbahn erneuert worden

Die letzten Instandsetzungsarbeiten an der L117 zwischen dem Kreisverkehr und der B256 in Plaidt liegen erst wenige Jahre zurück: Im September 2019 wurde die Strecke zwischen der Kretzer Straße und der B256 für eine Woche voll gesperrt, zwischen der Kretzer Straße und dem Kreisverkehr bestand eine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung. Damals wurden die obersten beiden Schichten der Fahrbahn erneuert, die viele kleine Schadstellen aufwies, die sich durch die vielen Lkw, die die Strecke passieren, so weit verschlimmert hatten, dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet war.

Aktuelle Infos, insbesondere zur Verkehrsführung, können dem Mobilitätsatlas unter www.verkehr.rlp.de kurz vor Beginn der Arbeiten entnommen werden.