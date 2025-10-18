Teilerneuerung nimmt Formen an L117: Arbeiten an Mühlbachbrücke verlaufen planmäßig 18.10.2025, 07:30 Uhr

i Die Halbfertigteile für den Überbau wurden im Betonwerk der Firma Hachtmeister in Andernach angefertigt. Knut Overhoff/LBM

Wenn alle Arbeiten an der Mühlbachbrücke in Plaidt planmäßig verlaufen, kann aller Voraussicht nach vor Weihnachten der Verkehr auf der L117 wieder unbehindert fließen. Der LBM Cochem-Koblenz berichtet über die fortschreitenden Baumaßnahmen.

Nach den witterungsbedingten Verzögerungen im Frühjahr und den erforderlichen Anpassungen aufgrund des schwierigen Baugrunds schreiten die Arbeiten inzwischen zügig voran, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz mit. Die Halbfertigteile für den Überbau, die im Betonwerk der Firma Hachtmeister in Andernach angefertigt wurden, konnten inzwischen eingehoben werden.







