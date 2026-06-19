L112: Schlimmste Straße des Maifelds wird ausgebaut
Die L112 befindet sich seit vielen Jahren in einem baulich maroden Zustand. Nun endlich beginnt der Ausbau. Der LBM erklärt, wie die beiden Bauabschnitte vollzogen werden.
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Die Arbeiten zum Ausbau der Ortsdurchfahrt Rüber im Verlauf der L112 beginnen am Dienstag, 30. Juni und können aus bautechnischen Gründen und aus Gründen der Arbeitssicherheit nur unter Vollsperrung erledigt werden, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz mit.