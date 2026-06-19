Verkehr in Rüber
L112: Schlimmste Straße des Maifelds wird ausgebaut
Die L112 befindet sich in einem baulich maroden Zustand. Der Asphaltbelag weist auf dem gesamten Streckenabschnitt zahlreiche Ne
Die L112 befindet sich in einem baulich maroden Zustand. Der Asphaltbelag weist auf dem gesamten Streckenabschnitt zahlreiche Netz-, Quer- und Längsrisse auf.
VGV Maifeld/Gudrun Kosira-Schmitt

Die L112 befindet sich seit vielen Jahren in einem baulich maroden Zustand. Nun endlich beginnt der Ausbau. Der LBM erklärt, wie die beiden Bauabschnitte vollzogen werden. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Arbeiten zum Ausbau der Ortsdurchfahrt Rüber im Verlauf der L112 beginnen am Dienstag, 30. Juni und können aus bautechnischen Gründen und aus Gründen der Arbeitssicherheit nur unter Vollsperrung erledigt werden, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz mit.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenVerkehr

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren