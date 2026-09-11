Der Investitionsstau bezieht sich nicht nur auf Bahn und Straßen, sondern auch auf viele Spiel- und Sportstätten im Landkreis MYK. Für einige Vorhaben liegen Anträge auf Förderung vor, damit hat sich der Sportausschuss befasst. Mayen liegt ganz vorn.
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Fast eine Stunde lang beriet der Sportausschuss MYK darüber, welche Projekte im Jahresförderplan 2027 vordringlich vom Landkreis gefördert werden sollen. In Mayen dürfte man besonders froh sein: Der Austausch des Kunstrasenteppichs auf dem TuS-Platz landete auf Platz eins der Prioritätenliste.