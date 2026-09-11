Sportförderung im Kreis MYK
Kunstrasen kaputt: Mayen darf mit Geldern rechnen
In die Jahre gekommen ist der Kunstrasenplatz in Mayen, der zudem mit Granulat ausgelegt ist.
In die Jahre gekommen ist der Kunstrasenplatz in Mayen, der zudem mit Granulat ausgelegt ist.
Thomas Brost

Der Investitionsstau bezieht sich nicht nur auf Bahn und Straßen, sondern auch auf viele Spiel- und Sportstätten im Landkreis MYK. Für einige Vorhaben liegen Anträge auf Förderung vor, damit hat sich der Sportausschuss befasst. Mayen liegt ganz vorn.

Lesezeit 4 Minuten
Fast eine Stunde lang beriet der Sportausschuss MYK darüber, welche Projekte im Jahresförderplan 2027 vordringlich vom Landkreis gefördert werden sollen. In Mayen dürfte man besonders froh sein: Der Austausch des Kunstrasenteppichs auf dem TuS-Platz landete auf Platz eins der Prioritätenliste.
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