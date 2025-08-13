Kunst und Alltag miteinander verschmelzen zu lassen, ist eines der Ziele von Verena Rendtorffs Performance in der Brückenstraße in Mayen.

Bei einer Kunstperformance demonstrierte Verena Rendtorff am Freitag eine ausgesprochene Lebendigkeit im städtischen Lebensraum und in einem leer stehenden Ladenlokal. Dabei ging es der Theaterschauspielerin, Choreografin, Sängerin und Sprecherin um Unvorhersehbares. Um Gesten, Regungen, Emotionen, Dynamik und Zeichen, die sie ihrem Gegenüber offenbarte.

Passend zum Festival-Motto „Miteinander“ präsentierte sie vor einem zufälligen Publikum im Brückenviertel eine faszinierende Kunst- und Tanzperformance. Ziel war es, die Menschen direkt anzusprechen, zu überraschen und dazu einzuladen, Kunst und Alltag miteinander verschmelzen zu lassen.

i Verena Rendtorff bei ihrer Kunstperformance in Mayen. Elvira Bell

Rückblick: Im Stadtbild – mitten in der Eifelstadt – ist die Schauspielerin, die auf der Hauptbühne der Burgfestspiele als Wirtin in „Ladies Night“ zu bewundern ist, mit ihrem Koffer schon des Öfteren aufgefallen. Diesen trägt sie durch die Straßen, wirft ihn hin und tanzt wild und gestikulierend rund um das gute Stück. Auch im Rahmen des Brückenstraßenfestes sorgte die „Kneipenwirtin“ und Choreografin gemeinsam mit den Akteuren von „Ladies-Night“ für Aufsehen, seinerzeit allerdings mit Mitmachtänzen.

Auch dieses Mal diente der Künstlerin aus München das Brückenviertel – genauer gesagt das leerstehende Ladenlokal in der Brückenstraße 14 sowie die obere Brückenstraße in Richtung Marktstraße – als Schauplatz. Warum sie für das Konzept dieser speziellen Performance nächtelang nach Zitaten von Tänzern und Autoren recherchiert hat? Ganz einfach: Verena Rendtorff möchte ihrer Zuneigung zu Mayen auf besondere Weise Ausdruck verleihen und das, obwohl sie in diesem Jahr zum ersten Mal bei den Burgfestspielen mitwirkt. Mehr noch: Sie hat eine interpretierbare Botschaft, was Kunst bedeutet im Gepäck, und sucht mit dieser zeitlich begrenzten Aktion den Dialog mit den Menschen. „Ich möchte verdeutlichen, wie die Stadt mit solchen Aktionen bereichert werden kann. Ein Leerstand ist immer ein bisschen traurig“, sagt sie.

i Leider waren am Freitagmittag nicht allzu viele Passanten in der Brückenstraße unterwegs. Elvira Bell

Die Schauspielerin ist ein positiver denkender Mensch. Sie steuert dem Ganzen mit enormer Energie entgegen. „Ich dachte, da kann man ja was machen, solange ich hier bin. Ich möchte meine Zeit nutzen und Kunst und Kultur interimsmäßig mit Ideen und Gefühlen bereichern.“

Eingeladen, Kunst gemeinsam sichtbar zu machen, waren Punkt 12 Uhr alle Passanten. Nachdem die Künstlerin ihr großes, in die Jahre gekommenes Gepäckstück randvoll bepackt mit von Hand beschriebenen DIN-A-Blättern auf die Straße geschmettert hatte, tanzte sie wild um ihren Koffer. Sie ließ sich abrupt fallen, sprang blitzschnell in die Höhe, ehe sie Blätter, im Schaufenster und auf einer langen Leine, die über die Brückenstraße gespannt war, befestigte. Auf diese hatte sie die Zitate von Künstlern und Autoren geschrieben.

i Mehr als 80 Zitate hat die Künstlerin Verena Rendtorff aufgeschrieben. Elvira Bell

Wenige Leute machten einen kleinen Schlenker, um das Schauspiel nicht zu stören. Einige Passanten beteiligten sich, so wie unter anderem Karin Oberhoffer, Martina Conrad aber auch Ensemblemitglieder. Innerhalb von nur 20 Minuten waren die mehr als 80 Blätter an die Scheiben der Schaufenster des einstigen Schuhgeschäfts mit teils nachdenklichen Zitaten geklebt. Weitere zierten die Leine über der Brückenstraße.

Zu lesen war unter anderem „Die Bewegung lügt nie“, „Kunst macht die Welt sichtbar“, „Wo kein Herz ist, ist keine Kunst“ und viele weitere Sprüche. Einige stammen von bereits verstorbenen Künstlern. Zu sehen ist das Kunstwerk, in dem die Künstlerin ihre Gedanken und Gefühle als Kunst erlebbar macht, im Schaufenster in der Brückenstraße noch etwa zwei Wochen.

„Wir müssen ins Machen kommen, damit Dinge sichtbar werden.“

Alexander May, Intendant der Mayener Burgfestspiele

Begeistert von der Aktion zeigte sich auch Alexander May, der Intendant der Mayener Burgfestspiele. „Ich finde es total schön, dass wir so tolle Leute hier haben, die kreativ sind und die einfach was machen. Es gibt diesen schönen Dreisprung, nach dem ich mein ganzes Leben gelebt habe. Ich will, ich kann, ich tu‘s. Wir müssen ins Machen kommen, damit Dinge sichtbar werden. Das ist toll, was Verena hier gemacht hat. Sie ist ein Geschenk!“