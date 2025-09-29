Ausstellung in Andernach Kunst hat beim Michelsmarkt einen festen Platz Elvira Bell 29.09.2025, 14:00 Uhr

i Auch die Künstlerin Silvia Schürgers stellt drei ihrer Werke aus. Elvira Bell

Kunst spielte beim Michelsmarkt von jeher eine große Rolle. Künstler zeigen jetzt zum 52. Mal bei einer Ausstellung im Historischen Rathaus parallel zum Markttreiben auf den Plätzen ihre Werke. Damit führen sie eine jahrhundertealte Tradition fort.

Ebenso wie der 617. Michelsmarkt ist auch der bis zum 12. Oktober im Historischen Rathaus andauernde 52. Michelsmarkt der Künste ein Stück gelebte Tradition. Aktuell kommen in der Bäckerjungenstadt nicht nur Freunde der Kirmes und des Krammarktes, sondern auch diejenigen, die die insgesamt 62 von Menschenhand geschaffenen Werke wertschätzen, auf ihre Kosten.







