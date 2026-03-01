Initiativen beteiligen sich
Kundgebung „Wählt Demokratie“ in Andernach
Viele Menschen waren dem Aufruf verschiedener Parteien und Initiativen zum Demokratie-Fest gefolgt.
Viele Menschen waren dem Aufruf verschiedener Parteien und Initiativen zum Demokratie-Fest gefolgt.
Wolfgang Lucke

Demokratie sei keine Selbstverständlichkeit, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch bei der Kundgebung „Wählt Demokratie“ in Andernach. Es war nur eine Botschaft von vielen, die Parteivertreter vor der Wahl und mitten im Wahlkampf verkündeten.

Lesezeit 2 Minuten
Im Vorfeld der Landtagswahlen am 22. März und als Teil der rheinland-pfälzischen Aktion „Wählt Demokratie“ versammelten sich auf dem Andernacher Marktplatz Menschen verschiedener Parteien und Initiativen, um ihre Botschaften nach außen zu tragen.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenWK 11 – Andernach

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren