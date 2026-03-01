Demokratie sei keine Selbstverständlichkeit, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch bei der Kundgebung „Wählt Demokratie“ in Andernach. Es war nur eine Botschaft von vielen, die Parteivertreter vor der Wahl und mitten im Wahlkampf verkündeten.
Im Vorfeld der Landtagswahlen am 22. März und als Teil der rheinland-pfälzischen Aktion „Wählt Demokratie“ versammelten sich auf dem Andernacher Marktplatz Menschen verschiedener Parteien und Initiativen, um ihre Botschaften nach außen zu tragen.