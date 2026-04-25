Kulinarik und Kultur
Kultursommer in Welling steht in den Startlöchern
Willy Wolf im Gespräch mit seinem Cousin Thomas Bleser und Verbandsgemeindebürgermeister Maximilian Mumm.
Willy Wolf im Gespräch mit seinem Cousin Thomas Bleser und Verbandsgemeindebürgermeister Maximilian Mumm.
Elvira Bell

Der „Kultursommer in Welling im Hotel zur Post bei Willy und Michi Wolf“ steht in den Startlöchern. Unsere Redaktion hat sich informiert, was in diesem Jahr geplant ist.

Lesezeit 4 Minuten
Seit 1860 ist das Hotel Zur Post in Welling ein Ort der Begegnung, des Genusses und der besonderen Momente – geführt mit Herz von Generation zu Generation. Nicht nur das Restaurant und das Hotel, sondern auch das überdachte sogenannte Naschwerk und der Kulturgarten sind längst ein Zuhause für Gäste aus nah und fern geworden.

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