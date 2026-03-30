Kultur im Kuchenhaus Kulturfrühling mit Frauenpower in Mendig 30.03.2026, 10:00 Uhr

i Auch in diesem Jahr kann Lucia Kranz (links) Kristina Hortenbach zu einer Lesung aus ihrem aktuellen Roman begrüßen. Hans-Peter Kranz

„Kultur im Kuchenhaus“ – so heißt eine Reihe, in der Frauen auf der Bühne in Lucis Kuchenhaus in Mendig zu Wort kommen. Das Programm beginnt am 1. Mai.

Die Reihe „Kultur im Kuchenhaus“ in Lucis Kuchenhaus in der Bahnstraße 46 in Mendig bietet in diesem Frühjahr die große Bandbreite eigenständiger Ausdrucksmöglichkeiten von vier Künstlerinnen, teilt Lucis Kuchenhaus in einer Pressemeldung mit. Den Auftakt macht am Freitag, 1.







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