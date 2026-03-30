Kultur im Kuchenhaus: Kulturfrühling mit Frauenpower in Mendig
Kultur im Kuchenhaus
Kulturfrühling mit Frauenpower in Mendig
„Kultur im Kuchenhaus“ – so heißt eine Reihe, in der Frauen auf der Bühne in Lucis Kuchenhaus in Mendig zu Wort kommen. Das Programm beginnt am 1. Mai.
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Die Reihe „Kultur im Kuchenhaus“ in Lucis Kuchenhaus in der Bahnstraße 46 in Mendig bietet in diesem Frühjahr die große Bandbreite eigenständiger Ausdrucksmöglichkeiten von vier Künstlerinnen, teilt Lucis Kuchenhaus in einer Pressemeldung mit. Den Auftakt macht am Freitag, 1.