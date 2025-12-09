Kölsche Weihnacht in Mendig Kultband Paveier wieder zu Gast in Laacher-See-Halle Elvira Bell 09.12.2025, 12:00 Uhr

i Die Kölsche Kultband Paveier verzauberte die Konzertbesucher in der weihnachtlich dekorierten Laacher-See-Halle. Elvira Bell

Mit Humor, Poesie und Rührseligkeit verzauberte die Kölner Band Paveier die Besucher ihres Weihnachtsspecials in Mendig. Das macht die Kultveranstaltung aus.

Alljährlich bringt die Band Paveier auf Einladung von Jürgen Mittler den Geist der Weihnacht in die Vulkanstadt. Warum das so ist? Die Rezeptur für eine besinnliche Einstimmung auf das bevorstehende Fest der Liebe ist ganz einfach: Es sind die vertrauten Weihnachtslieder, neuen Songs op Kölsch, lustigen Verzällcher und Anekdoten aus der Domstadt und die Nähe zum Publikum, die in der Adventszeit mit einem gewissen Touch „Fünfte Jahreszeit“ das ...







Artikel teilen

Artikel teilen