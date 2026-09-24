Umstrittener Straßenausbau
Kürrenberger Rat lehnt Vorschlag der Stadtverwaltung ab
Zurzeit wird ein Teil der Hauptstraße im Umfeld des Bürgerhauses in Kürrenberg bearbeitet.
Zurzeit wird ein Teil der Hauptstraße im Umfeld des Bürgerhauses in Kürrenberg bearbeitet.
Thomas Brost

Mit diesem Beschluss stellt sich der Ortsbeirat Kürrenberg gegen die Stadt: Er lehnt es ab, dass bei den Kanalarbeiten in einem Teil der Hauptstraße der wiederkehrende Beitrag angewendet wird und fordert, dass wie vorgesehen der Tiefbau bezahlt.

Lesezeit 2 Minuten
Rundweg hat der Ortsbeirat Kürrenberg den Vorschlag der Stadtverwaltung Mayen abgelehnt, dass die Baumaßnahme auf der Hauptstraße über den wiederkehrenden Beitrag (wkB) abgerechnet wird. In der Sitzung am Dienstag, die von 35 Bürgerinnen und Bürgern als Zuschauer verfolgt wurde, hat der Ortsbeirat einstimmig den Ablehnungsbeschluss gefasst.
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