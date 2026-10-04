Ausbaukonflikt Hauptstraße
Kürrenberg: CDU wirft Stadtspitze Basta-Politik vor
Zankapfel im Stadtrat: die Baustelle des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung in der Kürrenberger Hauptstraße.
Zankapfel im Stadtrat: die Baustelle des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung in der Kürrenberger Hauptstraße.
Thomas Brost

Umstritten ist in Mayen, wie die Kanalbaumaßnahme mitsamt weiterem Ausbau im Stadtteil Kürrenberg bezahlt werden soll: Ist dies Sache der Stadt oder muss der wiederkehrende Beitrag her? Ein Rechtsanwalt gab im Stadtrat Auskunft.

Lesezeit 4 Minuten
Es ist schon recht ungewöhnlich, wenn der Punkt „Mitteilungen“ mehr Raum in einer Stadtratssitzung einnimmt als die meisten anderen Tagesordnungspunkte. In der jüngsten Sitzung des Mayener Rates war dies so. Zumal die Thematik im Vorfeld die Gemüter erhitzt hat.
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