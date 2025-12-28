Ehrenamt im Mayener Stadtteil Kürrenberg Aktiv macht dem Namen alle Ehre Axel Turek 28.12.2025, 12:00 Uhr

i Das Anleuchten im Advent hat sich zu einem beliebten Treffpunkt in Kürrenberg entwickelt. Christian Müller

Ohne Ehrenamt wäre manche Dorfgemeinschaft aufgeschmissen. Das gilt auch wohl für den Mayener Höhenstadtteil Kürrenberg. Dort bewegt der Verein Kürrenberg Aktiv einiges.

Kürrenberg ist mit etwa 1200 Einwohnern der Höhenstadtteil von Mayen, gut acht Kilometer von der Kernstadt gelegen. Und Kürrenberg hat eine aktive Gemeinschaft – als Beispiel sei der Verein Kürrenberg Aktiv genannt.Der frühere Verkehrsverein Kürrenberg hat sich unter seinem neuen Vorstand mit dem Vorsitzenden Christian Müller und dem Geschäftsführer René Langenbach in Kürrenberg Aktiv umbenannt.







