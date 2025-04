63 Schüler dürfen stolz sein: Sie bilden den Abiturjahrgang 2025 des Kurfürst-Balduin-Gymnasiums. Um ihre Leistungen in den Abschlussprüfungen gebührend zu würdigen, versammelten sich Eltern, Freunde, Lehrkräfte sowie geladene Gäste aus der kommunalen Politik in der festlich geschmückten Sporthalle der Schule.

Bereits der Auftakt der Abiturentlassfeier sorgte für Gänsehautmomente: Mit viel Gefühl präsentierten Rebecca Heege und Veronika Zetzmann, am Keyboard begleitet von Musiklehrerin Lisa Weber, ein Lied, das den Wind als Symbol für Aufbruch besang. Nun sei es Zeit, hinauszustürmen – ein Gedanke, den Schulleiterin Christiane Hofmann in ihrer Rede aufgriff. Sie forderte die frischgebackenen Abiturienten auf, mutig in die Welt hinauszutreten.

Traumnote 1,0

In Vertretung von Landrat Marko Boos beglückwünschte der Erste Beigeordnete des Landkreises Mayen-Koblenz, Pascal Badziong, die Abiturienten. Er bezeichnete das Abiturzeugnis als Schlüssel, der Türen zu Träumen und neuen Herausforderungen öffne. Besonders gewürdigt wurde Merle Bahr, die mit der Traumnote 1,0 den Preis des Landrats für das beste Abitur der Schule erhielt.

Auch die aktuelle Schülervertretung schloss sich den Glückwünschen an und dankte den ehemaligen Schülersprecherteams sowie Mitgliedern der Kreisschülervertretung für ihr Engagement. Der Vorsitzende des Schulelternbeirats, Thorsten Bröcker, hob hervor, welche besonderen Herausforderungen – darunter die pandemiebedingten Einschränkungen – die Schüler gemeistert hätten.

Ein weiterer musikalischer Beitrag von Tobias Hommes und Musiklehrer Stefan Grober sorgte für ausgelassene Stimmung, bevor Michael Soffner als Vertreter des Kollegiums eine Festansprache hielt. Nach der feierlichen Überreichung der Abiturzeugnisse und zahlreicher Ehrungen schloss die Veranstaltung mit der Rede von Abiturient Maximilian Hack. Er bezeichnete die Oberstufenzeit als die aufregendste und schönste Phase der Schulzeit und hob insbesondere den starken Zusammenhalt innerhalb der Stufe hervor.

Ihr Abitur bestanden haben:

Dilşad Aldemir, Merle Bahr, Jannis Bäumler, Etienne Betz, Felix Bischof, Lucas Christof, Yannika Erbele, Ronja Frank, Lorenz Fronczak, Lorena Gorges, Paulina Gorges, Annika Gründel, Maximilian Hack, Rebecca Heege, Ina Henneberger, Christian Herrmann, Yannick Hertel, Felix Hetger, Tobias Hetger, Elijah Hirt, Tobias Hommes, Emma Hörsch, Tawan Kampa, Leonie Kanzler, Paula Klasen, Laura Knaup, Elias Kunantz, Luca Lietz, Lea Mechlinski, Lilly Michels, Katharina Montabauer, Simon Nickenig, Gavin-Thorge Noetzel, Paul Oster-Daum, Elias Pinger, Anja Rennecke, Manuel Richard, Philip Rohde, Lisa Rudorfer, Merle Scheunert, Justus Schmidt, Hannes Schneiders, Mariella Schnitter, Oliver Schnorpfeil, Raphael Scholl, Susanna Sobol, Theresa Spengler, Louis Stadtfeld, Philipp Strobel, Gabriel Strube, Nika Ternes, Simon Trapp, Jakob Veit, Maximilian Vogt, Diego-Emilio Vorrat, Leonard Wawers, Tyler Weis, Felicitas Welter, Johannes Werner, Leonard Winkler, Arden Wollmann, Veronika Zetzmann und Lena Zilles.

Viele Abiturienten durften sich über Ehrungen freuen

i Einige der Abiturienten wurden für ihre besonderen Leistungen unter anderem mit Buchpreisen geehrt. dpa/Tobias Kleinschmidt. picture alliance / dpa

Merle Bahr erhielt neben dem Preis des Landrates einen Buchgutschein für die beste schriftliche Abiturarbeit im Fach Deutsch. Einen Buchgutschein des Landrats erhielt Maximilian Hack für das zweitbeste Abitur. Der beste Schüler im Fach Geschichte, Arden Wollmann, wurde mit einer Urkunde und dem Buchpreis des Philologenverbandes ausgezeichnet. Felix Bischof und Felicitas Welter erhielten die Pierre de Coubertin-Medaille als Abiturpreis des Landessportbunds Rheinland-Pfalz. Urkunde und Buchpreis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung gingen an Yannik Hertel. Susanna Sobol und Merle Bahr erhielten Urkunden und eine einjährige Mitgliedschaft in der Gesellschaft Deutscher Chemiker, Merle Bahr zudem den dazugehörigen Buchpreis. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft zeichnete Maximilian Hack mit dem Buchpreis aus. Er erhielt wie auch Merle Bahr eine einjährige Mitgliedschaft in der DPG und eine Urkunde. Über eine dreijährige kostenfreie Mitgliedschaft der Deutschen Gesellschaft für Philosophie und des Fachverbands Philosophie sowie eine Urkunde durfte sich erneut Merle Bahr freuen. Über Buchpreise der Ministerin für „Vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule“ durfte sich das ehemalige Schülersprecherteam 2023/24 bestehend aus Tobias Hommes, Elias Pinger und Theresa Spengler freuen. Die diesjährigen Buchpreise des Fördervereins für „Besonderes Engagement für die Schule“ gingen an das Schülersprecherteam von 2022/23 mit Anja Rennecke, Laura Knaup und Leonard Winkler. Für ihren Beitrag im MINT-Bereich wurden Dilşad Aldemir, Merle Bahr, Annika Gründel, Maximilian Hack, Merle Scheunert und Susanna Sobol mit MINT-EC-Zertifikaten ausgezeichnet.