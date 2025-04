Die Geschichte des KuBa-Chors beginnt am Kurfürst-Balduin-Gymnasium Münstermaifeld. Dort gründet Uli Bauer in den 80er-Jahren einen Oberstufenchor, aus dem später ein eigener Verein hervorgeht. Jetzt verabschiedet sich der Dirigent von den Sängern.

Ein Publikumsmagnet ist der KuBa-Chor Maifeld seit vielen Jahren allemal. Das besondere Konzert zum Abschied des langjährigen Dirigenten Ulrich Bauer scheint jedoch alle Rekorde zu brechen, denn bereits eine Stunde vor Beginn strömen die Besucher in die Stiftskirche Münstermaifeld, um sich einen Platz zu sichern. Angekündigt wurde das Konzert bewusst unter dem Titel „Ewiges Licht“, um dem Thema Hoffnung in schwierigen Zeiten Ausdruck zu verleihen. Und genau das gelingt dem Chor mit der beeindruckenden Darbietung berühmter Werke, die Anton Bruckner, Charles Villiers Stanford und Gabriel Fauré im 19. Jahrhundert zum Totengedenken geschrieben haben.

Das Requiem op. 48 von Gabriel Fauré (1845-1924) unterscheidet sich auffällig von anderen Requiem-Kompositionen, in denen apokalyptische Schilderungen des Jüngsten Gerichts und Drohungen mit Höllenstrafen im Mittelpunkt stehen. Bei Fauré stehen nicht Leid und Schrecken des Todes im Vordergrund, sondern seine Musik begegnet dem Tod mit einer frohen Botschaft, die die wahre Bedeutung des Wortes Requiem (Ruhe) ausdrückt.

i Ulrich Bauer hat den KuBa-Chor in den 80er-Jahren als Oberstufenchor am Kurfürst-Balduin-Gymnasium gegründet. Rico Rossival

Zwar beginnt das Requiem in Moll durchaus düster und traurig, doch im weiteren Verlauf wird die Musik tröstlich, fast heiter und voller Hoffnung und Licht. Stimmgewaltig und doch mit wohltuender Sanftheit trägt der KuBa-Chor diese Botschaft direkt in die Herzen der Zuhörenden. Die Sicht auf den Tod als Erlösung und Eintritt ins Paradies wird insbesondere deutlich im letzten Satz „In paradisum“, eine tief berührende Musik, die von Musikkritikern als „überirdisch schön“ beschrieben wird. Während das Requiem düster in Moll beginnt, endet es hell und verklärt in Dur.

Der KuBa-Chor singt das Werk in Begleitung eines eigens zusammengestellten kleinen Kammerorchesters in der frühen Fassung, die Fauré 1889 in der Pariser Kirche Madeleine aufgeführt hat. Bei der Uraufführung fand diese neue Requiem-Form bei den Zuhörern Gefallen, jedoch nicht bei den konservativen Kirchenvertretern. Dennoch setzte sich Fauré mit seinem Requiem durch, sodass es schon bald nicht nur in Paris, sondern auch in anderen Städten aufgeführt wurde. Das Requiem op. 48 ist bis heute das populärste Werk des französischen Komponisten, und es wurde auch 1924 zu seiner eigenen Trauerfeier gespielt.

i Der Andrang in der Stiftskirche in Münstermaifeld ist groß. Rico Rossival

Beim besonderen Konzert in der Stiftskirche lässt der KuBa-Chor Werke von drei Komponisten erklingen, die 2024 gefeiert wurden: Anton Bruckner zum 200. Geburtstag, Charles Villiers Stanfords zum 100. Todestag und Gabriel Fauré zum 100. Todestag. Der Chor singt Bruckners „Locus iste“ und „Ave Maria“, Lieder, die geheimnisvoll und andächtig das Hoffnungslicht leuchten lassen. Das Werk „Nunc dimittis“ von Stanford beschreibt die Freude des alten Simeon, der das Jesuskind im Tempel sehen darf (Lobgesang des Simeon).

Das begeisterte Publikum in der Stiftskirche Münstermaifeld dankt dem KuBa-Chor mit lang anhaltendem Applaus für die wunderbare Darbietung. Der Applaus gilt besonders dem scheidenden Dirigenten Ulrich Bauer, der die Grundlagen des Chors vor 40 Jahren mit Schülern des Kurfürst-Balduin-Gymnasiums gelegt hat. Die Aufführung des Requiems von Fauré war – so steht es im Programmheft – der Herzenswunsch des Dirigenten. Er wird dem KuBa-Chor weiterhin als Sänger zur Verfügung stehen und einen geplanten Frauen-Kammerchor leiten.