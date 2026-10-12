Mehr als Finanzen und wirtschaftliche Zusammenhänge: Neue Filiale soll Menschen der Region Sicherheit in Geldfragen bieten

Wer in diesen Tagen das modernisierte Beratungscenter Mayen-Markt der Kreissparkasse (KSK) in der Hahnengasse betritt, spürt sofort: Hier trifft historische Identität auf modernes Arbeiten. Während die charakteristische, tief in der Stadtgeschichte verwurzelte Tuffsteinfassade unangetastet blieb, wurde das Innere von Grund auf neu gedacht:

Ein neuer Plattformlift ermöglicht den bequemen Zugang zu allen Ebenen.