Seit geraumer Zeit bewegt das geplante Logistikzentrum in Kretz die Gemüter. Auch im benachbarten Kruft. Dort hat sich der Gemeinderat mit der Thematik befasst.

Das Projekt des geplanten Logistikzentrums in Kretz bewegt weiterhin die Gemüter, auch in Kruft. Eine sehr gut besuchte Gemeinderatssitzung in der Vulkanhalle ergab eine unveränderte Lage. Die Verantwortlichen sind aber guter Dinge, in einer weiteren öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 4. September, um 19.30 Uhr konkrete Ergebnisse von ihren kontinuierlichen Gesprächen und Klärungsversuchen präsentieren zu können.

Anwalt Curt M. Jeromin konnte lediglich den aktuellen Stand exakt beschreiben: „Ich möchte allen Spekulationen den Boden entziehen und die Situation klar darstellen.” Es gebe zum jetzigen Zeitpunkt keine formelle oder informelle Vereinbarung zwischen Kretz und Kruft. Die Gemeindeleitung von Kruft und er seien in permanenten Anstrengungen, Möglichkeiten auszuloten und Chancen auf Klärung wahrzunehmen. Das angestrengte Normenkontrollverfahren vom November 2022 sei noch anhängig. Parallel laufe das Bauantragsverfahren, das zwischenzeitlich ergänzt und verändert worden sei. Die Thematik in den Griff zu kriegen gestalte sich sehr schwierig. Vonseiten der Investoren habe man lediglich skizzenhafte Ideen zum Projekt erhalten, exakte Ziele und Absichten seien nicht zu erfahren.

Für zusätzliche Unsicherheit habe die Bestellung von vier Baulasten gesorgt, die das Gelände der Firma Sievert beträfen. (Red.: Eine Baulast wird bestellt, um rechtliche Hindernisse bei der Bebauung eines Grundstücks zu überwinden). Das Gelände der Firma Sievert sei aber bisher niemals in die Planungen einbezogen gewesen. Verschiedene Zuständigkeiten, Ausprägungen des Baurechts und die unterschiedlichen Interessenlagen machten es bisher schwierig, eine Klärung herbeizuführen. Natürlich bleibe das erste Ziel für Kruft eine gute Lösung zu erreichen, ergänzte Ortsbürgermeister Walter Kill.

Neutralitätsgebot der Verbandsgemeinde

In der anschließenden Fragerunde erläuterten die Vertreter der Verwaltung die spezielle juristische Problemlage. Sebastian Busch, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pellenz: „Wir als Verbandsgemeinde können nicht einfach an die Gemeinden Kruft oder Kretz Befehle erteilen. Vom Gesetz her müssen wir uns neutral verhalten.” Walter Kill ergänzte, dass die verschiedenen Ebenen im Genehmigungsverfahren eines Bauprojektes auch in rechtlicher Hinsicht verschiedene Optionen bieten oder eben nicht: „Wir sind vom Gesetz her nicht gefragt, wenn es um bestimmte Themen in einem Bauprojekt von Kretz geht.”

Wer profitiert überhaupt?

Ein Ratsmitglied drückte seine Befürchtung aus, dass in dieser fatalen Situation am Ende weder Kretz noch Kruft von diesem Projekt profitiere. Nicht alle Erklärungen der Verwaltung kamen bei der Bürgerschaft gut an. Eine Bürgerin bot an, dass sie gerne selbst gegen das Projekt klage, wenn die Gemeinde es nicht dürfe. Letztlich aber war man sich grundsätzlich einig, im Sinne der Gemeinde Kruft alles Machbare zu tun, um Schaden von Ort und Bevölkerung abzuwehren.