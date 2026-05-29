Nach dem Krufter Ortsbürgermeister Walter Kill sind jetzt auch die beiden Beigeordneten, Bernd Schumacher und Sandra Rheindorf-Weber, von ihren Ämtern zurückgetreten. So diskutierte der Rat über die Ereignisse der vergangenen Wochen.
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Noch ein Paukenschlag nach dem Rücktritt des Krufter Bürgermeisters Walter Kill: Bernd Schumacher und Sandra Rheindorf-Weber sind von ihren Ämtern als Beigeordnete zurückgetreten. Bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag fehlten sie bereits krankheitsbedingt.