Nach Streit um Sitzungsgelder
Krufter Beigeordnete treten von ihren Ämtern zurück
Nach dem Krufter Ortsbürgermeister Walter Kill (rechts) sind auch die beiden Beigeordneten, Bernd Schumacher und Sandra Rheindor
Nach dem Krufter Ortsbürgermeister Walter Kill (rechts) sind auch die beiden Beigeordneten, Bernd Schumacher und Sandra Rheindorf-Weber, von ihren Ämtern zurückgetreten.
Martina Koch (Archiv). Martina Koch

Nach dem Krufter Ortsbürgermeister Walter Kill sind jetzt auch die beiden Beigeordneten, Bernd Schumacher und Sandra Rheindorf-Weber, von ihren Ämtern zurückgetreten. So diskutierte der Rat über die Ereignisse der vergangenen Wochen.

Lesezeit 2 Minuten
Noch ein Paukenschlag nach dem Rücktritt des Krufter Bürgermeisters Walter Kill: Bernd Schumacher und Sandra Rheindorf-Weber sind von ihren Ämtern als Beigeordnete zurückgetreten. Bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag fehlten sie bereits krankheitsbedingt.

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