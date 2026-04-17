Streit um abgerechnete Termine Krufter Beigeordnete räumen Fehler ein Martina Koch 17.04.2026, 14:00 Uhr

i Nach dem Rücktritt des Krufter Bürgermeisters Walter Kill (rechts) wird der Erste Beigeorndete Bernd Schumacher (links), unterstützt von der Beigeordneten Sandra Rheindorf-Weber, zunächst die Amtsgeschäfte führen, bis ein neuer Bürgermeister gewählt worden ist. Martina Koch

Nach dem Streit um gezahlte Aufwandsentschädigungen für die Krufter Beigeordneten wenden sich diese in der jüngsten Ratssitzung mit einer kurzen Erklärung an die anwesenden Bürger. Außerdem muss ein Termin für die Bürgermeisterwahl her.

. Der Krufter Ortsgemeinderat trat am Donnerstagabend zum ersten Mal nach dem Rücktritt von Bürgermeister Walter Kill zusammen. Da Kill erkrankt ist, tat er dies unter der Leitung des Ersten Beigeordneten Bernd Schumacher, der auch, wenn Kills Amtszeit Ende des Monats offiziell endet, die Amtsgeschäfte interimsweise führen wird, bis ein neuer Ortsbürgermeister gewählt und ins Amt eingeführt worden ist.







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