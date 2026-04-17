Nach dem Streit um gezahlte Aufwandsentschädigungen für die Krufter Beigeordneten wenden sich diese in der jüngsten Ratssitzung mit einer kurzen Erklärung an die anwesenden Bürger. Außerdem muss ein Termin für die Bürgermeisterwahl her.
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. Der Krufter Ortsgemeinderat trat am Donnerstagabend zum ersten Mal nach dem Rücktritt von Bürgermeister Walter Kill zusammen. Da Kill erkrankt ist, tat er dies unter der Leitung des Ersten Beigeordneten Bernd Schumacher, der auch, wenn Kills Amtszeit Ende des Monats offiziell endet, die Amtsgeschäfte interimsweise führen wird, bis ein neuer Ortsbürgermeister gewählt und ins Amt eingeführt worden ist.