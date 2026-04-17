Streit um abgerechnete Termine
Krufter Beigeordnete räumen Fehler ein
Nach dem Rücktritt des Krufter Bürgermeisters Walter Kill (rechts) wird der Erste Beigeorndete Bernd Schumacher (links), unterst
Nach dem Rücktritt des Krufter Bürgermeisters Walter Kill (rechts) wird der Erste Beigeorndete Bernd Schumacher (links), unterstützt von der Beigeordneten Sandra Rheindorf-Weber, zunächst die Amtsgeschäfte führen, bis ein neuer Bürgermeister gewählt worden ist.
Martina Koch

Nach dem Streit um gezahlte Aufwandsentschädigungen für die Krufter Beigeordneten wenden sich diese in der jüngsten Ratssitzung mit einer kurzen Erklärung an die anwesenden Bürger. Außerdem muss ein Termin für die Bürgermeisterwahl her.

Lesezeit 3 Minuten
. Der Krufter Ortsgemeinderat trat am Donnerstagabend zum ersten Mal nach dem Rücktritt von Bürgermeister Walter Kill zusammen. Da Kill erkrankt ist, tat er dies unter der Leitung des Ersten Beigeordneten Bernd Schumacher, der auch, wenn Kills Amtszeit Ende des Monats offiziell endet, die Amtsgeschäfte interimsweise führen wird, bis ein neuer Ortsbürgermeister gewählt und ins Amt eingeführt worden ist.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenPolitik

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren