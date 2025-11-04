ÖPNV im Landkreis Kritik an Busverkehr–Reform in Mayen-Koblenz hält an 04.11.2025, 12:00 Uhr

i Die Zahl der Busverkehre soll zum nächsten Fahrplan im Landkreis Mayen-Koblenz verringert werden. Thomas Brost

Millionenschwer ist die Belastung des Kreisetats Mayen-Koblenz durch den Busverkehr, der seit 2021 ums Zweieinhalbfache ausgeweitet wurde. Jetzt hat der Kreisausschuss eine Reduzierung beschlossen – das stößt von verschiedenen Seiten auf Kritik.

28 Buslinien sollen im Landkreis Mayen-Koblenz ausgedünnt oder teilweise als Anruflinienfahrt (ALF) für den Bedarfsfall künftig angeboten werden. Dies betrifft die vom Verkehrsunternehmen VREM betriebenen Linien in den Linienbündeln Pellenz, Vordereifel und Maifeld, wie der Kreisausschuss beschlossen hat.







