Hutsammlung in Boos Krimiautor will Eifelturm retten helfen Elvira Bell 07.11.2025, 06:30 Uhr

i In Boos gibt es nach der Lesung am 20. November, 18.30 Uhr, eine Hutsammlung. In den insgesamt 40 Dienstjahren blickte Wilfried Manheller intensiv in die Seele der Menschen, die auf furchtbare Weise straffällig geworden sind. In seinem Ruhestand widmet er sich mit Leidenschaft und Empathie der Schriftstellerei. Elvira Bell

Seit gut einem Jahr ist der Aufstieg zum Eifelturm in Boos gesperrt. Zurzeit überlegen Verantwortliche, wie der Turm saniert werden kann. Einer, der eine besondere Beziehung zum Turm hat, ist Krimiautor Wilfried Manheller. Er hat eine Idee.

Ein markantes Symbol der Eifelweite ist seit einem Jahr nicht mehr besteigbar: der Eifelturm in Boos. Er ist gesperrt, weil Gefahren aufgrund von Materialverschleiß nicht ausgeschlossen werden können. Wie kann geholfen werden? Der Krimiautor Wilfried Manheller hat eine Idee: Unter dem Motto „Leuchtturm-Lesung“ setzt er sich am Donnerstag, 20.







