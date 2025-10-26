Katastrophenschutzzentrum MYK Kretzer sind durch den Rückzieher ziemlich vergrätzt 26.10.2025, 06:30 Uhr

i Eigentlich sollte auf dem alten Kretzer Sportplatz das neue Katastrophenschutzzentrum gebaut werden. Im Juli entschied sich der Kreistag anders. Koch Martina. Rico Rossival

Im Sommer überraschte der Kreistag mit dem Beschluss, das neue Katastrophenschutzzentrum auf dem Mendiger Flugplatz und nicht wie geplant in Kretz zu bauen. Das hat in der Pellenz für Debatten gesorgt. Jetzt äußert sich Bürgermeister Sebastian Busch.

Ein Rückzieher im Kreishaus hat im Sommer in der Verbandsgemeinde Pellenz für Rumoren gesorgt: Im Kreistag verkündete Landrat Marko Boos (SPD), dass der Landkreis Mayen-Koblenz (MYK) vom Beschluss abrücke, das neue Katastrophenschutzzentrum wie seit 2020 geplant in Kretz zu errichten.







