Wohnprojekt für Jung und Alt Kreissparkasse Mayen will groß bauen 12.11.2025, 14:30 Uhr

i In aufgelockerte Bauweise sollen die neuen Wohngebäude in der Alten Hohl 21 in Mayen entstehen. Lamiro Projektentwicklung Mayen

Mayen braucht dringend Wohnraum, denn die Zahl der Bürger steigt kontiniuerlich. Jetzt nimmt sich die Kreissparkasse Mayen ein großes Projekt vor, sie will dafür mehr als 20 Millionen Euro in die Hand nehmen.

Die Stadt Mayen benötigt dringend mehr Wohnraum, zumal die Einwohnerzahl von 18.500 (2018) auf 20.400 (2025) hochgeschnellt ist. Da scheint jetzt einiges ins Rollen zu kommen: Nach den geplanten Großprojekten im Kottenheimer Weg (124 Wohneinheiten) und am Wasserpförtchen (circa 50 Wohneinheiten) visiert jetzt ein neuer Investor, die Kreissparkasse Mayen, ein anspruchsvolles Projekt im Westen der Kernstadt an.







