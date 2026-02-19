Stockt Land Fördermittel auf?
Kreismusikschule MYK steckt im Wettbewerb mit Privaten
Unterricht für Fagott ist bei der Kreismusikschule machbar – das nennt die KMS-Leiterin als großen Vorteil gegenüber privaten An
Unterricht für Fagott ist bei der Kreismusikschule machbar – das nennt die KMS-Leiterin als großen Vorteil gegenüber privaten Anbietern. Unser Symbolfoto zeigt das Fagott-Duo Mirjam von Jarzebowski und Jörg Volberg aus dem Ensemble Musica Rhena.
Hans-Peter Metternich

Die Kosten von Kreismusikschulen werden meist von der kommunalen Familie getragen – was immer wieder zu Diskussionen führt. Zuletzt hatte sich die VG Vallendar beispielsweise entschieden, der Kreismusikschule Mayen-Koblenz nicht den Rücken zu kehren.

Lesezeit 3 Minuten
In Zeiten klammer Kassen rücken Institutionen, die von den Kommunen überwiegend finanziert werden, schärfer in den Blickpunkt. Ein Beispiel sind die Kreismusikschulen: Haben sie angesichts knapper werdender Mittel noch eine Zukunft, soll man nicht lieber den privaten Anbietern die musikalische Ausbildung anvertrauen?

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenKultur

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren