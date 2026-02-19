Stockt Land Fördermittel auf? Kreismusikschule MYK steckt im Wettbewerb mit Privaten Thomas Brost 19.02.2026, 16:05 Uhr

i Unterricht für Fagott ist bei der Kreismusikschule machbar – das nennt die KMS-Leiterin als großen Vorteil gegenüber privaten Anbietern. Unser Symbolfoto zeigt das Fagott-Duo Mirjam von Jarzebowski und Jörg Volberg aus dem Ensemble Musica Rhena. Hans-Peter Metternich

Die Kosten von Kreismusikschulen werden meist von der kommunalen Familie getragen – was immer wieder zu Diskussionen führt. Zuletzt hatte sich die VG Vallendar beispielsweise entschieden, der Kreismusikschule Mayen-Koblenz nicht den Rücken zu kehren.

In Zeiten klammer Kassen rücken Institutionen, die von den Kommunen überwiegend finanziert werden, schärfer in den Blickpunkt. Ein Beispiel sind die Kreismusikschulen: Haben sie angesichts knapper werdender Mittel noch eine Zukunft, soll man nicht lieber den privaten Anbietern die musikalische Ausbildung anvertrauen?







