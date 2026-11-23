Landrat bringt Haushalt ein Kreis MYK plant mit 27 Millionen Euro Defizit Angela Kauer-Schöneich 23.11.2026, 06:00 Uhr

i Der Eingangsbereich des Kreishauses in Koblenz: Nicht jede Tür, die der Landkreis gern öffnen würde, lässt sich angesichts der klammen Kassen noch aufstoßen. Alexej Zepik

Die Finanznot im Landkreis Mayen-Koblenz verschärft sich: Obwohl die Kreisverwaltung für 2027 geringere Ausgaben plant, wächst das Defizit auf rund 27 Millionen Euro. Für die Folgejahre sieht es noch schlechter aus.

Die Finanzlage des Landkreises Mayen-Koblenz bleibt angespannt – und eine Besserung ist nicht in Sicht. Für 2027 rechnet die Kreisverwaltung mit einem Defizit von rund 27,1 Millionen Euro. Das sind etwa 3,7 Millionen Euro mehr als im beschlossenen Haushalt für 2026.







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