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Krankenhausreform: Kliniken ziehen erste Bilanz
Die Krankenhausreform nimmt Gestalt an. Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, zu dem auch das Mayener St. Elisabeth Krankenhaus
Die Krankenhausreform nimmt Gestalt an. Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, zu dem auch das Mayener St. Elisabeth Krankenhaus gehört, will drei abgelehnte Leistungsgruppen nicht hinnehmen.
Thomas Brost

Die Krankenhausreform nimmt Gestalt an. Die beiden Andernacher Kliniken sehen sich durch die Entscheidungen des Landes gestärkt. Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein will dagegen drei abgelehnte Leistungsgruppen nicht hinnehmen.

Lesezeit 3 Minuten
Die Krankenhausreform nimmt auch im Kreis Mayen-Koblenz konkrete Formen an. Die Frist für Widersprüche gegen die vom Land Rheinland-Pfalz zugewiesenen Leistungsgruppen ist Anfang Oktober abgelaufen. Während sich die beiden Andernacher Kliniken mit den Entscheidungen zufrieden zeigen, will das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM), zu dem auch das St.
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