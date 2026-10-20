Die Krankenhausreform nimmt Gestalt an. Die beiden Andernacher Kliniken sehen sich durch die Entscheidungen des Landes gestärkt. Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein will dagegen drei abgelehnte Leistungsgruppen nicht hinnehmen.
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Die Krankenhausreform nimmt auch im Kreis Mayen-Koblenz konkrete Formen an. Die Frist für Widersprüche gegen die vom Land Rheinland-Pfalz zugewiesenen Leistungsgruppen ist Anfang Oktober abgelaufen. Während sich die beiden Andernacher Kliniken mit den Entscheidungen zufrieden zeigen, will das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM), zu dem auch das St.