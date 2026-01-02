Um 14.42 Uhr ist es so weit: Krankenhaus Mayen begrüßt Neujahrsbaby Leon
Das St.-Elisabeth Krankenhaus in Mayen freut sich über ein Neujahrsbaby. Es trägt den Namen Leon.
Da hat Leo sich einen großartigen Geburtstag ausgesucht! Er kam am 1. Januar 2026 um 14.42 Uhr im St.-Elisabeth-Krankenhaus in Mayen zur Welt. Mama Miriam und Papa Matthias freuen sich sehr über ihr Neujahrsbaby, hießt es in einer Pressemitteilung des Klinikums.