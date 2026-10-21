Linienbusbrände in der Region Kraftfahrtbundesamt schließt Herstellerfehler aus Kim Fauss 21.10.2026, 18:00 Uhr

i Im Andernacher Kräwerweg war dieser Linienbus im April in Flammen aufgegangen. Zuvor hatte es breits zwei ähnliche Brände gegeben. Der vierte und bislang letzte Vorfall dieser Art ereignete sich im August in Kaifenheim. Nun liegt der Abschlussbericht des Kraftfahrtbundesamtes vor, der Aufschluss über die Brandursache bringt. Bernd Mathias

Die Linienbusbrände, die sich in Andernach und Kaifenheim ereignet haben, sind nicht auf einen Serienmangel seitens des Herstellers Isuzu zurückzuführen. Das Kraftfahrtbundesamt teilt mit, wo die Ursache stattdessen liegen könnte.

Die insgesamt vier Linienbusbrände in Andernach und Kaifenheim sind nicht auf einen Produktfehler des Herstellers Isuzu Anadolu zurückzuführen. Das bestätigt das Kraftfahrtbundesamt (KBA) auf Nachfrage unserer Redaktion. Zwischen Mai 2025 und August 2026 war es in Andernach in drei Fällen und in Kaifenheim im Kreis Cochem-Zell in einem Fall dazu gekommen, dass Linienbusse aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum vollständig ausgebrannt ...







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