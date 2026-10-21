Die Linienbusbrände, die sich in Andernach und Kaifenheim ereignet haben, sind nicht auf einen Serienmangel seitens des Herstellers Isuzu zurückzuführen. Das Kraftfahrtbundesamt teilt mit, wo die Ursache stattdessen liegen könnte.
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Die insgesamt vier Linienbusbrände in Andernach und Kaifenheim sind nicht auf einen Produktfehler des Herstellers Isuzu Anadolu zurückzuführen. Das bestätigt das Kraftfahrtbundesamt (KBA) auf Nachfrage unserer Redaktion. Zwischen Mai 2025 und August 2026 war es in Andernach in drei Fällen und in Kaifenheim im Kreis Cochem-Zell in einem Fall dazu gekommen, dass Linienbusse aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum vollständig ausgebrannt ...