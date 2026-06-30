Nach Busbränden in Andernach Kraftfahrtbundesamt fordert Stellungnahme von Isuzu Kim Fauss 30.06.2026, 16:00 Uhr

i Am Andernacher Bahnhof ereignete sich im Mai 2025 der erste von drei Linienbusbränden, bei denen Fahrzeuge des Isuzu Modells B120/Citiport betroffen waren. Die Busse waren alle im Einsatz eines Andernacher Busunternehmens. Feuerwehr Andernach

Innerhalb eines Jahres gingen drei Linienbusse in Andernach in Flammen auf. Brandursache und Verlauf sind nahezu identisch. Das ist kein Zufall, wie bereits die Polizei feststellte. Nun nimmt auch das Kraftfahrtbundesamt die Ermittlungen auf.

Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) ermittelt nun bezüglich der drei Busbrände, die sich innerhalb eines Jahres in Andernach ereignet haben. Betroffen waren jeweils Fahrzeuge eines Andernacher Busunternehmens vom Hersteller Isuzu. Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte die Polizei zuvor bereits: Die Brände wurden durch einen technischen Defekt verursacht, der wahrscheinlich auf den Linienbus-Hersteller zurückzuführen sei.







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