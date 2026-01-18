In Kottenheim ging’s bunt zu: Tanzdarbietungen und Büttenreden begeisterten das Publikum. Bei so einer Sitzung wird auch mal der Antrag gestellt, ein Kotteme zu werden – warum die Bezeichnung wichtig ist.

. Das besondere „Jeföhl“ der Fünften Jahreszeit spüren die Fans und echten Fründe der Veranstaltungen der KKG Kottenheim, die unter dem Motto „Fasenacht be ümme, für Kotteme un Frümme“, stehen.

Am Samstag ging im voll besetzten Saal des Bürgerhauses die erste von insgesamt sechs Damensitzungen mit einem Kaleidoskop der guten Laune über die Bühne.