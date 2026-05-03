Gute Laune am 1. Mai
Kottenheim feiert sein Apfelblütenfest
Rund 120 meist ganz in Weiß gekleidete Gäste feierten das Äppelblötefest in Kottenheim.
Rund 120 meist ganz in Weiß gekleidete Gäste feierten das Äppelblötefest in Kottenheim.
Elvira Bell

Dinieren ganz in Weiß und unter freiem Himmel: So lautet das Motto von Picnic en Blanc. Schöner als am Mai-Feiertag hätte das einmal jährlich stattfindende, französisch angehauchte Äppelblötefest in Kottenheim kaum verlaufen können.

Lesezeit 2 Minuten
Lange weiße Tafeln auf einer Streuobstwiese im Garten am Kottenheimer Bürgerhaus. Daran gut gelaunte, vor Freude strahlende (zumeist) weiß gekleidete Gäste. Auf den Tischen echter „Kotteme Appelsaft“, Wasser, Wein, kulinarische Köstlichkeiten und hier und da Baguette.

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