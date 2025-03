Kottenheim feiert bunten Rosenmontagszug

Kottem Alaaf am Rosenmontag im Sunnesching: Immer dann, wenn die Prunkwagen, Fußgruppen und Musikkapellen durch die Straßen ziehen, steht wieder der Höhepunkt der fünften Jahreszeit an. Dieses Mal mit insgesamt 41 Zugnummern. Im 111. Jahr ihres Bestehens erfreut die Kottenheimer Karnevalsgesellschaft 1913/14 Freunde ihres Straßenkarnevals mit einem weiteren Umzug. Am Sonntag, 30. Juni, wird sich ein Jubiläumszug durch den Ort schlängeln. Einen Tag zuvor werden die Bläck Fööss und The Moonshiners den Geburtstag entsprechend würdigen.

„Für diesen Umzug werden wir noch ordentlich eine Schippe darauflegen“, verspricht Helmut Lung. Die Wagenbaukoryphäe hat schon so einiges geplant. Was dies für den amtierenden Prinz Henrik I. von der Prinzengarde und seinen Hofstaat bedeutet? Sie erleben gleich zweimal einen Triumphzug. Der Rosenmontagszug unter der Leitung von Heinrich Schmitz mit dem anschließenden Rosenmontagsball bietet jedenfalls eine tolle Steilvorlage für das Jubiläumswochenende. “Es läuft heute alles hervorragend„, so Thomas Konrad, der Vorsitzende der KKG.

i Der Elferrat der KKG präsentiert´ sich mit einem wunderschönen Motivwagen, den ein riesiger Clown ziert. Elvira Bell

Unsere Zeitung hat sich am Wieseburbrunnen ein Bild vom jecken Treiben gemacht. Der Himmel kann gar nicht mehr blauer sein, strahlender Sonnenschein, Temperaturen über zehn Grad und das einzige was vom „Himmel“ regnet, sind Kamelle, Chips, Popcorn, Strüßje und Konfetti – all das prägt das Bild. Von den Zugteilnehmern wird das Wurfmaterial zumeist an Kinder oder Bekannte verteilt. Laute „Kottem-Alaaf“ Rufe, geschmückte Häuserfronten und lächelnde fantasievoll geschminkte Gesichter – wohin man schaut. Die Menschen schunkeln und singen. Manche liegen sich kurz in den Armen und bützen. Viele von ihnen haben Getränke mitgebracht. Die Vordereifelgemeinde ist im absoluten närrischen Ausnahmezustand.

Schon lange ehe sich die Karawane um 15.33 Uhr – die großen Prunkgefährte werden von Wagenengeln flankiert – in Bewegung setzt, suchen sich immer mehr Jecke mit Kind und Kegel entlang der Zugstrecke ihren Platz. Vorzugsweise in der wärmenden Sonne. An vorderster Front natürlich die, mit Tüten und Taschen bewaffneten kleinen und großen Bonbonsammler. Ein, auf einem Wagen platzierter großer Clown mit der Aufschrift „De Zoch kütt“ führt den närrischen Lindwurm an. Das Fastelovend Spektakel mit Vogelscheuchen, Zahnfeen, Seemännern, Wahrsagerinnen, Quallen, Aladin und Barbie's beginnt. Als absoluter Hingucker erweisen sich von den insgesamt neun Motivwagen ein bombastisch gestalteter Clown sowie das riesige Gefährt der Kotteme Karnevalsfreunde “Teuflisch jott", gebaut von Helmut Lung. Das Besondere ist die Dimension und die bildhauerische und plastische Ausstrahlung des Motivwagens.

i Die Schützenkapelle Mendig ist bei jedem der Kottenheimer Fastnachtszüge mit von der Partie. Elvira Bell

Doch nicht nur der riesige sitzende Teufel, sondern auch die beiden großen stehenden furchterregenden Gestalten und der drehbare riesige Kessel aus dem Dampf austritt, ziehen die Blicke der Besucher magisch an, ebenso wie die kleinen tollen Wägelchen vorneweg, in denen der karnevalistische Nachwuchs Platz genommen hat.