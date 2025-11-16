Gelungener Karnevalsauftakt Kottenheim begrüßt sein neues Prinzenpaar Elvira Bell 16.11.2025, 13:00 Uhr

i Den neue Tollitäten Prinzessin Elisa I. vom Lindenbaam und Prinz Sebastian I. von de Langhäls wurde ein phänomenaler Empfang geboten. Prinzenpaar, Hofstaat und Gardeband präsentierten dabei erstmals ihren Sessionssong. Elvira Bell

Wo anderorts noch keine neuen Tollitäten feststehen, haben die Kottenheimer Karnevalisten vorgelegt: Am Samstag wurde das neue Prinzenpaar vorgestellt: Prinzessin Elisa I. und Prinz Sebastian I. wurden feierlich proklamiert.

Viele Karnevalsvereine stehen in der gerade begonnenen fünften Jahreszeit ohne Tollität da. Glücklich schätzen kann sich hier die Kottenheimer Karnevalsgesellschaft. Die KKG kann jetzt schon sagen, wer in naher Zukunft den Narrenthron besteigen wird – auch in den kommenden Jahren stehen die Tollitäten in Kottenheim schon fest.







