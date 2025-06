Karneval im Sommer – endlich! Die KKG Kottenheim lädt am Sonntag zu einem bunten Fastnachtsumzug in die Vordereifel. Wir erklären, was die Jecken erwartet.

Ist nach dem Rosenmontagszug am Aschermittwoch in der zweitgrößten Vordereifelgemeinde Kottenheim karnevalistisch gesehen wirklich alles vorbei? Keineswegs! Weil die fünfte Jahreszeit und die Ortsgemeinde hervorragend zusammenpassen, wird Fastnacht in diesem Jahr zweimal gefeiert. Am Sonntag, 29. Juni, steigt mit dem Sommerkarneval und mit schallenden „Kottem Alaaf“-Rufen das Event des Jahres anlässlich des 111-jährigen KKG-Bestehens.

Ist es nicht schöner, statt in der dunklen Jahreszeit bei kühlen Temperaturen nun bei besten Wettervoraussetzungen eine große Fastnachtsause hautnah mitzuerleben und sich ins bunte Getümmel zu stürzen? Das Angenehme daran ist: Jeder Fastnachtsinteressierte kann sich sommerlich kostümieren, um ein weiteres Mal mit den gastgebenden KKG und seiner Tollität Prinz Henrik I. mitzufeiern.

i Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Mit dabei sind unter anderem (von links) Wagenbauer Helmut Lung, Klaus Haag, der zweite Vorsitzende der Jubiläums-KKG, Geschäftsführer Peter Otto und Vorsitzender Thomas Konrad. Elvira Bell

Ab 14.11 Uhr geht die karnevalistische Post ab. Glaubt man den Meteorologen, so werden die Teilnehmer des Jubiläumszuges der KKG 1913/14 und die Schaulustigen am Straßenrand bei wolkenlosem Himmel ganz schön „jeck im Sunnesching“ sein. Der Zug stellt sich wie immer in der Hausener Straße auf. Er wird von einem Isetta-Polizeifahrzeug und dem Wagen „De Zoch kütt“ angeführt. Die mit Fahnen und weiteren Dekorationen geschmückte Zugstrecke beträgt knapp vier Kilometer. Kein Pappenstil, insbesondere für die Jüngsten. Doch keine Sorge: Acht Musikkapellen werden den Jecken einen launigen Takt vorgeben.

Wer allerdings Lollies, Kamelle und Strüßje erwartet, der wird enttäuscht werden. Die gibt es beim farbenprächtigen Jubiläumsumzug nicht. Doch dafür ist Partystimmung pur garantiert. Allerdings gilt während des Umzuges für Jugendliche ein striktes Alkoholverbot. Alle anderen Zugteilnehmer bittet die KKG in Anbetracht der hohen Temperaturen, ihren Alkoholgenuss einzuschränken.

i Auf dem Ex-Prinzenwagen von Peter Otto werden Karnevalisten und Möhnen aus Bell zu sehen sein. Elvira Bell

Nach dem moderierten närrischen Lindwurm geht es mit Musik und kühlen Getränken an Ort und Stelle weiter, ehe beim großen Finale gegen 19 Uhr mit der Beerdigung des Prinzen die Jubiläumssaison ausklingt. Die offizielle Zeremonie übernimmt Klaus Haag.

Was die Jecken sonst noch erwartet: Neben der bunten Vielfalt an Fußgruppen werden mindestens zwölf Motivwagen zu bewundern sein. In einer Kottenheimer Halle hat Wagenbaukoryhäe Helmut Lung einen großen Narrenkopf auf dem Wagen der Ex-Prinzen neu kreiert. Mittendrin am Werkeln sind bis zuletzt auch der Mayener Ex-Prinz Peter Otto, der Geschäftsführer der KKG Kottenheim. Otto verpasst einem großen Wappen an seinem Ex-Prinzenwagen den letzten Schliff. Auf diesem werden am Sonntag Karnevalisten und Möhnen aus Bell zu sehen sein. Mit am Start werden unter anderem auch die KG Niederwerth und auch die Karnevalisten aus Naunheim sein. Wer noch mitmachen möchte muss sich sputen.