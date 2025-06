Mit einem Festgottesdienst, einem Galaabend, einem Konzert mit den Bläck Fööss sowie mit einem großen Jubiläumsumzug feiert die KKG 1013/14 vom 27. bis 29. Juni ihr 111-jähriges Bestehen. Aus heutiger Sicht wäre der Slogan „Zusammen sind wir stark“ sehr passend, findet der Jubiläumsverein. Denn am Veilchendienstag, Februar 1948, kam es in der Gaststätte „Zur Post“ zur historischen Versammlung, bei der aus den „Närrischen Brüdern 1913“ und der „GroKa 1914“ die Kottenheimer Karnevalsgesellschaft 1913/1914 e. V. gegründet wurde.

Hierzu heißt es in einem Text des verstorbenen Ehrenmützenträgers Benedikt Schäfer mit dem Titel „Fasenacht be ümme für Kotteme un Frümme“. Unter dem ersten Vorsitzenden Josef Mai (Jamako) und dem Elferratspräsidenten Josef Schild (Joschiko) erlebte Kottenheim 1949 den ersten Nachkriegsrosenmontagszug und damit den Beginn einer bis in die Gegenwart anhaltenden Erfolgsgeschichte. Das Programm und die Anzahl der Sitzungen steigerte sich von Jahr zu Jahr – und auch das Erscheinungsbild des Rosenmontagsumzugs. Seit 2003 gesellten sich die legendären Nachsitzungen im Jugendheim und auch die Rot-Weiss-Blaue-Nacht zu den Damensitzungen. Im Jubiläumsjahr gab es zudem erstmals eine Herrensitzung.

i Auch dieser von Helmut Lung gebaute Motivwagen wird sich durch die Straßen des Ortes ziehen. Elvira Bell

Ein Symbol für die Standfestigkeit und wofür der Traditionsverein steht, ist eine 6,5 Tonnen schwere kunstvolle Säule am Platz der Kotteme Fasenacht. All das wäre ohne den unermüdlichen Einsatz von engagierten Mitgliedern nicht möglich. Einer von ihnen ist Thomas Konrad, Ex-Prinz und Vorsitzender der KKG Kottenheim. Mit ihm hat unsere Redaktion darüber gesprochen, wie er selbst schon in jungen Jahren zum Fastnachter wurde, was ihm die närrische Jahreszeit bedeutet, wie viel Zeit er als KKG Chef für die Pflege des Kottenheimer Brauchtums investiert und wie es um den karnevalistischen Nachwuchs bestellt ist.

Der Karnevalsvirus wurde dem mittlerweile 34-Jährigen in die Wiege gelegt. Als Vierjähriger wurde er Mitglied der Prinzengarde. Von da an unter anderem die Teilnahme am Rosenmontagszug sowie an der Kindersitzungen selbstverständlich. Hier fungierte der Nachwuchskarnevalist seit 2007 über mehrere Jahre hin als Kindersitzungspräsident. Mit 18 Jahren trat er erstmals mit einem Prolog in die Bütt. Fünf Jahre später wurde Thomas Konrad Beisitzer im Vorstand der KKG. Insgesamt zehn Jahre wirkte er bei den „Langhäls“ mit, einer Gruppe junger Karnevalisten, die zum Teil waghalsige Episoden auf die Bühne brachten.

i Auch am Sonntag heißt es in der Vordereifelgemeinde: De Zoch kütt. Elvira Bell

2015 feierten die Kotteme und Frümme ihn als Prinz Karneval, ehe er als Geschäftsführer in den geschäftsführenden Vorstand gewählt wurde. Vor zwei Jahren übernahm er, als Nachfolger von Marc Bell-Schäfgen, den Vorsitz der KKG. Nicht zu vergessen sind die Narrenmessen, die Thomas Konrad musikalisch begleitete sowie die mit vereinten Kräften durchgeführte Renovierung des Jugendheims.

Der Verein lebt von seinen Mitgliedern, aber es gibt natürlich auch viel Arbeit an der Spitze. Thomas Konrad hält die Fäden fest in der Hand und arbeitet mit Klaus Haag und Peter Otto zusammen. bin mit viel Spaß und Freude Vorsitzender“, so Konrad. „Es ist natürlich viel Arbeit im Hintergrund zu erledigen.“ Es sind unzählige Stunden, die nicht jeder im Publikum sieht, wenn es losgeht. Die KKG legt großen Wert darauf, das Brauchtum mit Leidenschaft und Hingabe zu pflegen und weiterzutragen. Um den Nachwuchs braucht sich der Verein keine Sorgen zu machen. Etwa 200 Aktive aus den eigenen Reihen gestalten die Sitzungen. „Und mit Basti Ewe haben wir seit einigen Jahren sogar einen neuen erfolgreichen Wortakrobaten in der Bütt.“ Freuen können sich die Liebhaber der Kottemer Fasenacht schon setzt: In der kommenden Session wird ein Prinzenpaar die Jecken regieren. Mit dem Bau des Prinzenwagens wurde bereits begonnen.

i Die KKG steht wie "Ümme parat". Elvira Bell

Ein Blick auf das Programm. Am Freitag, 27. Juni, findet 17.30 Uhr ein von den KKG-Mitgliedern gestalteter Festgottesdienst in der Pfarrkirche in Kottenheim statt. Um 19.33 Uhr schließt sich bei freiem Eintritt der Galaabend im Bürgerhaus an. Hierzu sind alle Jecken, Freunde der KKG und Vereine herzlich eingeladen. Freuen dürfen sich die Gäste bei auf Live-Musik von Pink Champagne, auf großartige Auftritte unter anderem der „Penner“, der gemischten Garde auf eine Gesangsformation Blaue Jecke and Friends, auf Prinz Henrik und seinen Hofstaat, sowie auf Grußworte und Gratulationen.

Am Samstag, 28. Juni, ab 19.33 Uhr bringen die regionale Band The Moonshiners, ab 21 Uhr die Kult-Band aus der Domstadt, die Bläck Fööss, sowie im Anschluss wieder The Moonshiners das Bürgerhaus zum Beben. Das Konzert ist ausverkauft. Am Sonntag, 29. Juni, setzt sich um 14.11 Uhr der Jubiläumsumzug mit zwölf Prunkwagen in Bewegung. Die meisten von ihnen tragen ebenso wie die Dekoration im Bürgerhaus die Handschrift von Wagenbaukoryphäe Helmut Lung. „Aber auch befreundete Vereine beteiligen sich an dem Umzug, der sich in der Hausener Straße aufstellt. Der närrische Lindwurm schlängelt sich entlang der traditionellen Zugstrecke über die Bahnhof-, Mayener-, Kelten- und Antoniusstraße“, berichtet der KKG-Chef. Acht Musikkapellen werden für den passenden Ton sorgen. Wir rechnen mit einer großen Anzahl von Zuschauern, wenn das Wetter mitspielt. Kamelle und Strüßjer gibt es beim Jubiläumsumzug allerdings nicht, dafür jedoch ein großes Finale mit anschließender Prinzenbeerdigung. Dieses findet auf dem Schulhof mit Musik und Getränken statt. Wer beim Jubiläumszug mitmachen möchte, kann sich noch unter info@kottenheimer-kg.de anmelden.