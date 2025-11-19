Rekorddefizit im Kreis MYK Kosten im Kreishaushalt MYK laufen aus dem Ruder 19.11.2025, 07:00 Uhr

i Das Sparschwein ist leer: Der Kreis Mayen-Koblenz häuft jede Menge Schulden an. Thomas Brost

Die Kosten laufen dem Landkreis Mayen-Koblenz davon. Für das Haushaltsjahr 2026 rechnet man mit einem Rekorddefizit – das hat Landrat Marko Boos die Einbringung seines ersten Haushalts verhagelt.

Wäre die Haushaltsrede von Landrat Marko Boos (SPD) ein Gemälde, so hätte sie in dunklen Brauntönen und satten Flächen in Schwarz gemalt werden müssen. Hellfarbige Einsprengsel fanden sich lediglich zum Finale des 20-seitigen Redemanuskripts. Über das Debüt von Boos – er hat zum ersten Mal in neuer Funktion einen Haushalt eingebracht – ist keiner wohl unglücklicher als er.







Artikel teilen

Artikel teilen