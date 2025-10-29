Zum musikalischen Stelldichein trafen sich beim „Konzert für Herbert“ die Weggefährten des im Mai verstorbenen Herbert Kranz in der Laacher-See-Halle. Er war Mitbegründer und Ehrenvorsitzenden des Talentforums Mendig. So war der Konzertabend.
Die Laacher-See-Halle war für Herbert Kranz wie ein zweites Wohnzimmer. In Erinnerung an den im Mai dieses Jahres im Alter von 88 Jahren verstorbenen Mitbegründer und Ehrenvorsitzenden des Talentforums Mendig verwandelte sie sich nun in einen Konzertsaal.