Erinnerung an Herbert Kranz „Konzert für Herbert“ in der Laacher-See-Halle Elvira Bell 29.10.2025, 13:00 Uhr

i Mit fünf Stücken aus den Liebesliederwalzern von Johannes Brahms sorgten Friederike Assion-Bolwin, Anita Schlich-Reuter, Johannes Ellerich, Christoph Kranz und Thomas Mombaur für Begeisterungsstürme. Die Künstler waren unter anderem mit Herbert Kranz im Rahmen der Ars Vulcanica aufgetreten. Elvira Bell

Zum musikalischen Stelldichein trafen sich beim „Konzert für Herbert“ die Weggefährten des im Mai verstorbenen Herbert Kranz in der Laacher-See-Halle. Er war Mitbegründer und Ehrenvorsitzenden des Talentforums Mendig. So war der Konzertabend.

Die Laacher-See-Halle war für Herbert Kranz wie ein zweites Wohnzimmer. In Erinnerung an den im Mai dieses Jahres im Alter von 88 Jahren verstorbenen Mitbegründer und Ehrenvorsitzenden des Talentforums Mendig verwandelte sie sich nun in einen Konzertsaal.







