Wohnungsprojekt in Mayen Kommt im Kottenheimer Weg der große Wurf? 26.09.2025, 12:37 Uhr

i So könnte es in wenigen Jahren im Kottenheimer Weg aussehen: 124 Wohneinheiten zur Miete sind dort geplant. Mathias Körber

Seit Jahren liegen Flächen im Norden Mayens, die früher von der Steinindustrie genutzt wurden, brach. Jetzt will ein Investor aus Polch ein Großwohnprojekt im Kottenheimer Weg angehen. Die Planung ist im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt worden.

Ein seit Jahren unansehnliches Gelände im Norden der Stadt Mayen soll attraktiviert werden. Seitdem vor geraumer Zeit die große Fläche am Kottenheimer Weg gerodet wurde, ist dort wenig passiert. Das Vorhaben einer Reihenhausfirma wurde vor zwei Jahren auf Eis gelegt.







Artikel teilen

Artikel teilen