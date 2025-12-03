Friedensdorf mit Hilfsangebot Kommen wieder verletzte Kriegskinder nach Mayen? Elvira Bell 03.12.2025, 06:30 Uhr

i Der Freundschaftskreis hat die Verkaufsausstellung im Alten Arresthaus an folgenden Tagen für seine Gäste geöffnet: Freitag, 5. Dezember, Samstag, 6. Dezember, Sonntag, 7. Dezember, jeweils von 11 bis 16 Uhr. Elvira Bell

Jahrzehntelang hat sich das Friedensdorf International dafür eingesetzt, dass im Krieg verletzte Kinder in Deutschland behandelt werden konnten. Auch in Mayen war ein Kreis um Marlis Knappe sehr aktiv. Jetzt zieht sie Bilanz.

Für viele Menschen gehört sie zu Weihnachten, wie der festlich geschmückte Christbaum. Gemeint ist die Weihnachtskrippe, die mit ihrem Herzstück der Heiligen Familie mit Maria, Josef und dem Jesuskind ihren Betrachtern Geborgenheit schenkt. Eine Fülle von Weihnachtskrippen, szenischen Darstellungen und adventlichem Schmuck gibt es aktuell auf Einladung des Mayener Freundschaftskreis Friedensdorf im Alten Arresthaus zu sehen.







