Kommen wieder verletzte Kriegskinder nach Mayen?

Jahrzehntelang hat sich das Friedensdorf International dafür eingesetzt, dass im Krieg verletzte Kinder in Deutschland behandelt werden konnten. Auch in Mayen war ein Kreis um Marlis Knappe sehr aktiv. Jetzt zieht sie Bilanz.
Für viele Menschen gehört sie zu Weihnachten, wie der festlich geschmückte Christbaum. Gemeint ist die Weihnachtskrippe, die mit ihrem Herzstück der Heiligen Familie mit Maria, Josef und dem Jesuskind ihren Betrachtern Geborgenheit schenkt. Eine Fülle von Weihnachtskrippen, szenischen Darstellungen und adventlichem Schmuck gibt es aktuell auf Einladung des Mayener Freundschaftskreis Friedensdorf im Alten Arresthaus zu sehen.