Martin Seidler und Lucia Kranz „Kommen Reich-Ranicki und Lindenberg nach Mendig ...“ Elvira Bell 09.11.2025, 10:03 Uhr

i Martin Seidler lobte das Engagement von Lucia Kranz. „Man spürt es einfach mit wieviel Herzblut das hier gemacht wird und wie sich das entwickelt hat." Elvira Bell

Der Moderator Martin Seidler hat „Lucis Kuchenhaus“ in Mendig besucht. Er verwob kunstvoll den Ort seines Auftritts mit humoristischen Gedanken und Anekdoten. Und auch um St. Martin ging es.

Erst am Donnerstag erlebten 1300 Musikbegeisterte in der Rhein-Mosel-Halle anlässlich eines Benefizkonzertes zugunsten von „Helft uns Leben“ Martin Seidler als einfühlsamen Erzähler. Und schon am darauffolgenden Abend durften 60 Zuhörer in Lucis Kuchenhaus den Moderator der Landesschau zum wiederholten Mal hautnah erleben.







Artikel teilen

Artikel teilen