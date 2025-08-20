Sie wollen der Welt ein menschliches Gesicht zeigen, wie es im Musical Kolpings Traum besungen wird: Sönke und Beate Schütze setzen sich für Familien krebskranker Kinder ein. Nun zeigt das Vokalensemble Musica Nova ein Musical und spendet den Erlös.

„Schenkt der Welt ein menschliches Gesicht“ – diese Zeilen stammen von dem Lied „Lebenszeichen“ aus dem Musical „Kolpings Traum“. Ganz im Sinne der Vision von Adolph Kolping zeigen auch die Sängerinnen und Sänger des Vokalensembles Musica Nova ein menschliches Gesicht, indem sie mit dem Erlös von zwei geplanten Aufführungen des besagten Musicals die Arbeit der Elterninitiative krebskranker Kinder Koblenz unterstützen möchten.

Initiative der Kinderklinik und Musica Nova tun sich zusammen

Die Ehrenamtlichen der Initiative der Kinderklinik am Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein Kemperhof haben es sich zum Ziel gesetzt, krebskranken Kindern, ihren Eltern und Geschwistern in der schwierigen Zeit der Krebstherapie unterstützend zur Seite zu stehen. Jüngst fand ein Treffen mit dem Gründer und musikalischen Leiter von Musica Nova Gerd Schlaf, dem Schirmherrn der Benefizkonzerte Pfarrer André Beetschen, den Sängerinnen und Sängern sowie Sönke und Beate Schütze in der evangelischen Kirche in Mendig statt.

Sönke Schütze, Vorstandsmitglied der Elterninitiative, und seine Frau betonten bei dem Treffen, das Spendengelder für die Anschaffung von Dreirädern benötigt werden. Beate Schütze weiß genau, wovon sie spricht: Sie war mehr als 30 Jahre lang als Kinderkrankenschwester auf der Kinderonkologie des Kemperhof und vier Jahre als freigestellte Nachsorgeschwester beschäftigt. Bei den Dreirädern handelt es sich um keine 0815-Gefährte, sondern um Kinderdreiräder aus den Niederlanden. Sie sind mit einem festmontierten Infusionsständer ausgestattet.

Die schätzungsweise jeweils 2000 Euro teuren Dreiräder geben den jungen Patienten ein bisschen Freiheit, ein Stück weit Normalität und Bewegung. „Sie können ja nicht den ganzen Tag im Bett liegen“, betont Sönke Schütze.

Der Ehrenamtler aus Lonnig ergänzt: „Und das Schöne ist, die Eltern müssen ihren Schützlingen mit den Infusionen nicht mehr hinterherrennen. Manche Kinder dürfen während der Behandlung oder wenn es ihnen schlecht geht, die Station nicht verlassen.“ Sie könnten dann aber künftig mit den Rädern durch die Flure düsen, merkt er an: „Die Anschaffung ist für unsere Elterninitiative eine Herzensangelegenheit.“

Sönke Schütze weiß aus eigener Erfahrung um das Leid der Kinder und derer Familien. Sein Sohn war im Alter von 15 Jahren an Leukämie erkrankt. Er konnte geheilt werden. Das Ehepaar hat sich während der Erkrankung kennengelernt, in der Zeit, in der Beate Schütze eben als Kinderkrankenschwester tätig war. Weiterhin steht sie als Trauerbegleitung verwaisten Eltern zur Seite.

i Nach der erfolgreichen Aufführung von Bachs Johannespassion wechselt das Vokalensemble an der evangelischen Kirche in Mendig, das Genre und widmet sich unter der Leitung von Gerd Schlaf in einer Neuauflage wieder dem fesselnden Musical „Kolpings Traum“. Die inspirierende Geschichte des Sozialreformers Adolph Kolping wird aufgrund zahlreicher Nachfragen am 4. und 5. Oktober noch einmal auf die Bühne des Kottenheimer Bürgerhauses gebracht. Elvira Bell

Der Elterninitiative ist es wichtig, auch künftig jeden Dienstag ein Pizzaessen und regelmäßig ein Brezelfrühstück zu ermöglichen. Die jungen Patienten brauchen schließlich ein wenig Abwechslung während des Klinikaufenthalts. Außerdem gebe es auch Mutperlen für die Kinder, die sie für jede Behandlung, jede Therapie aber für besondere Ereignisse während ihrer Erkrankung bekommen. „Die Kinder vergleichen oft, wer wie viele Perlen hat“, so Beate Schütze.

Verschärft hat sich die Situation in Koblenz seit der Schließung der Kinderonkologie in Trier: „Sie hatten kein Personal mehr“, erklärt Beate Schütze. Das Einzugsgebiet der Initiative umfasst den Hunsrück, die Eifel und den Westerwald. Die Eltern haben zum Teil weite Anfahrtswege. Durch die Bereitstellung von kostenlosen Apartments in der kliniknahen Elternwohnung trägt die Elterninitiative ein wenig zu ihrer Entlastung bei. „Wenn die Kapazität nicht ausreicht, mieten wir Hotelzimmer an – wir haben einen festen Vertrag mit einem Hotel“, unterstreicht Sönke Schütze.

Warum sich Musica Nova Kolpings Traum verschrieben hat? „Nach den Aufführungen im vergangenen Jahr gab es zahlreiche Nachfragen“, erklärt Schlaf. „Daher widmen wir uns der Neuauflage des fesselnden Musicals.“ Dem von Gerd Schlaf zusammengestellten Orchester gehören Menschen an, die das Vokalensemble seit Jahren begleiten und sich stets auf Neue auf Musica Novas Experimente einlassen.

Wann und wo das Musical aufgeführt wird

Die inspirierende Geschichte des Sozialreformers Adolph Kolping wird aufgrund zahlreicher Nachfragen am 4. und 5. Oktober noch einmal auf die Bühne des Kottenheimer Bürgerhauses gebracht.

Karten für die Veranstaltungen am Samstag, 4. Oktober, um 17 Uhr und Sonntag, 5. Oktober, um 19 Uhr sind in folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Evangelisches Gemeindebüro Mendig, „Blumentopf” in Kottenheim, Firma Schwindenhammer in Mayen, Schreibwarengeschäft Waldecker in Mendigund VR Bank in Ettringen. Die Tickets kosten 20 Euro, ermäßigt 17 Euro. ef