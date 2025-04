Schrecksekunde in Ettringen: Dort ist es am Samstag, 12. April, zu einem Auffahrunfall gekommen - zum Glück mit überschaubaren Folgen.

In Ettringen sind zwei Autofahrerinnen bei einem Unfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine der beiden (38) am Samstag gegen 9.45 Uhr auf der Südstraße in Fahrtrichtung Höhenweg. An der Kreuzung Südstraße/Alte Schulstraße missachte sie den bisherigen Ermittlungen zufolge die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw einer 48-Jährigen.

Auf der Kreuzung kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide Autofahrerinnen wurden leicht verletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Außer der Polizei Mayen waren der Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz.

Wegen einer Sperrung im Nettetal, die bis zum Lukasmarkt gelten soll, fahren aktuell sehr viele Autos durch Ettringen. Seit dem 10. März laufen Arbeiten zur Instandsetzung der Fahrbahn sowie der „Nettebrücke“ im Verlauf der L83 in Mayen. red/ef