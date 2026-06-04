VG Pellenz denkt an Übernahme Könnte Kita Vulkanhalle Kruft den Träger wechseln? Kim Fauss 04.06.2026, 12:00 Uhr

i Die Ortsgemeinde Kruft ist aktuell Träger der Kita Vulkanhalle. Nicht nur wegen einer angespannten Personalsitution denkt die Verbandsgemeinde jedoch nun über eine Übernahme der Einrichtung nach. Kim Fauss

Nachdem alle vier Mitarbeiterinnen der Waldgruppe der Kita Vulkanhalle gekündigt haben, arbeitet die VG Pellenz an kurz- und langfristigen Lösungen. Eine davon könnte die Übernahme der Trägerschaft sein. Das sagen die Zuständigen.

In der Kita Vulkanhalle herrschte in den vergangenen Wochen Trubel. Sämtliche Erzieherinnen der Waldgruppe haben gekündigt, wodurch die Einrichtung vor einem Personalengpass steht. Die Verbandsgemeinde (VG) Pellenz arbeitet derzeit daran, wieder Ruhe in den Kitaalltag zu bringen und die Betreuung der 17 Kinder, die der Waldgruppe angehören, weiter zu gewährleisten.







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