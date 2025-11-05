Von Oma und Opa inspiriert Koch-Influencer aus Plaidt bringen ein Buch raus Elvira Bell 05.11.2025, 14:00 Uhr

i Dass die Reichweite ihrer Rezepte jemals ein solches Ausmaß annehmen würde, haben Patrick Unger und seine Frau Nadine nie zu träumen gewagt. Elvira Bell

Nadine und Patrick Unger kochen für ihr Leben gern. Das Plaidter Paar lässt die Community teilnehmen, viele Menschen schauen ihre Kochvideos. Jetzt legen die beiden nach und bringen ihr zweites Kochbuch heraus.

Rezeptforen und Kochvideos in sozialen Netzwerken oder auf Videoplattformen sind eine unerschöpfliche Quelle für Menschen, die Koch-Inspirationen suchen. Nadine und Patrick Unger sind längst zu einer solchen Quelle für neue Rezepte geworden, die unter anderem auf Instagram oder Pinterest Nutzer inspirieren.







