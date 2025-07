Knapp vorbei am Rekord: So heiß war es in Andernach

Der Mittwoch war nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der bislang heißeste Tag des Jahres 2025. In Andernach wurde es dabei besonders heiß: Am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr wurden dort 39,3 Grad gemessen – das war zu dem Zeitpunkt der Top-Wert sowohl des Tages als auch des bisherigen Jahres.

Zweitheißester Ort war demnach Tangerhütte-Demker in Sachsen-Anhalt mit 39,2 Grad, gefolgt von Kitzingen in Bayern mit 39,1 Grad. Ein Allzeit- Temperaturrekord für Deutschland wurde damit wie erwartet verfehlt: Dieser wurde am 25. Juli 2019 gemessen und lag bei 41,2 Grad an den DWD- Wetterstationen Tönisvorst und Duisburg-Baerl (beides Nordrhein- Westfalen).

Am Donnerstagvormittag korrigierte ein DWD-Sprecher die Reihenfolge ein wenig. Nach seinen Angaben wurde im Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Wunstorf in Niedersachsen nordwestlich von Hannover der Spitzenwert von 39,6 Grad erreicht. Es folgen Andernach (39,3 Grad Celsius), Demker im Südosten der Altmark (39,2), Kitzingen in Unterfranken (39,1), Saarbrücken-Burbach (38,9), Waghäusel-Kirrlach bei Karlsruhe (38,7) sowie mit 38,6 Grad Möckern-Drewitz im Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt, Kahl am Main und Schipkau-Klettwitz im südbrandenburgischen Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Zu einer Vierergruppe mit 38, 5 Grad wie Bad Neuenahr zählen noch Klitzschen bei Torgau, Bad Nauheim in Hessen und Mannheim.