Echte Institution in Mayen Knaller: Zwischen Obst und Gemüse groß geworden Elvira Bell 12.11.2026, 12:20 Uhr

i Hochbetrieb herrschte an Samstagen am Stand von Lothar Schultheis. Elvira Bell

Seit 22 Jahren ist er bei Wind und Wetter da, um die Wünsche seiner Kunden zu erfüllen: Lothar Schultheis. Auf dem Mayener Markt ist mit seinem Obst- und Gemüsestand eine Institution. Der Maifelder erzählt unserer Redaktion, was er alles erlebt hat.

„Knaller!“ So macht Lothar Schultheis mit Kreideschrift auf einer Tafel immer auf seine Sonderangebote aufmerksam. Knackig-frisches Obst und Gemüse, beste Qualität, faire Preise und eine große Portion Herzblut: Der Marktstand der Familie Schultheis vor dem Modehaus Küster ist eine Institution.







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