Echte Institution in Mayen
Knaller: Zwischen Obst und Gemüse groß geworden
Hochbetrieb herrschte an Samstagen am Stand von Lothar Schultheis.
Hochbetrieb herrschte an Samstagen am Stand von Lothar Schultheis.
Elvira Bell

Seit 22 Jahren ist er bei Wind und Wetter da, um die Wünsche seiner Kunden zu erfüllen: Lothar Schultheis. Auf dem Mayener Markt ist mit seinem Obst- und Gemüsestand eine Institution. Der Maifelder erzählt unserer Redaktion, was er alles erlebt hat.

Lesezeit 3 Minuten
„Knaller!“ So macht Lothar Schultheis mit Kreideschrift auf einer Tafel immer auf seine Sonderangebote aufmerksam. Knackig-frisches Obst und Gemüse, beste Qualität, faire Preise und eine große Portion Herzblut: Der Marktstand der Familie Schultheis vor dem Modehaus Küster ist eine Institution.
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