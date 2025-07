Es flötet, trommelt und posaunt im neuen Polcher Gemeinschaftshaus@Viedel am vergangenen Sonntag. Der Musikverein Polch hat zum Tag des Musikvereins eingeladen und alle sind gekommen, von groß bis klein. Im neu errichteten und luftigen Foyer ist bereits alles für den Auftritt des großen Orchesters vorbereitet. Dazwischen wuseln aufgeregt die Kinder der Flötengruppe, der jüngsten Nachwuchsgruppe herum. Die Trommelbande, ebenfalls ein Nachwuchsensemble, sortieren noch schnell ihre Instrumente und Trommelschlägel. Im hinteren Teil des Raums sind Tische und Bänke aufgebaut, an denen sich immer mehr Eltern und Großeltern einfinden, die dem musikalischen Treiben des Nachwuchses beiwohnen wollen. gut versorgt mit Kaffee, Kuchen und Getränken werden Aktive und Publikum an diesem Tag von Ruth und Jimmy, dem Kuchenteam. Dazwischen, an ihren dunkelblauen Poloshirts gut erkennbar, zahlreiche Vereinsangehörige – Jung und Alt gemeinsam. Es herrscht an diesem Tag kein Zweifel – der Musikverein Polch lebt und macht weit mehr als nur Musik.

i Gut gefüllt war das @Viedel, das genügend Platz für zahlreiche musikalische Vorführungen bot. Martin Ingenhoven

Zufrieden lächelnd, etwas abseits am Flügel beobachtet der Vereinsvorsitzende Matthias Hees das Treiben. Er ist stolz und zufrieden zugleich. Und er freut sich über das neue Vereinszuhause im@Viedel, dem ehemaligen Polcher Krankenhaus. „Unsere Hoffnungen in das neue Gebäude sind komplett aufgegangen. Es ist uns gelungen, unsere komplette Jugendarbeit hier in das@Viedel zu verlegen. Das heißt, unsere ganzen Kindergruppen, von den ganz kleinen Anderthalbjährigen bis zum Jugendorchester, finden alle hier statt“, berichtet Hees. Zuvor habe man im Untergeschoss eines ehemaligen Supermarktes proben müssen, was besonders für die ganz Kleinen und ihre Eltern nicht immer ganz einfach gewesen sei, so der Vorsitzende weiter. „Der Tag heute zeigt auch, dass es wirklich gelungen ist, was man hier gebaut und den Vereinen zur Verfügung gestellt hat“, resümiert Hees.

Nachwuchsgewinnung trägt Früchte

Leider spielt das Wetter an diesem Tag nicht ganz mit, sodass die Platzkonzerte, die eigentlich im angrenzenden Park stattfinden sollten, kurzerhand nach innen verlegt wurden – Platz genug ist vorhanden. „In dieser Form findet der Tag des Musikvereins zum ersten Mal statt. In der Vergangenheit haben wir uns mit einem solchen Tag, wo sich alle präsentieren und Instrumente ausprobiert werden können, sehr schwergetan“, erinnert sich Hees. Jedes Kind dürfe alle Instrumente ausprobieren und könne sich dann entscheiden, dies zu lernen, so Hees. Dass dieses Konzept der Nachwuchsgewinnung auch schon in der Vergangenheit Früchte getragen hat, beweisen die beiden jüngsten Instrumentalgruppen. Ein guter Musikverein braucht eine rhythmussichere Schlagzeuggruppe.

i Hoch konzentriert zeigen die jungen Trommler ihr Können beim Polcher Tag des Musikvereins. Martin Ingenhoven

Dass den Polchern hier der Nachwuchs nicht ausgeht, beweist die Nachwuchs-Percussiongruppe zum Auftakt. Gekonnt zeigen die jungen Musiker an verschiedenen Trommeln, was sie bereits gelernt haben und eröffnen den Tag des Musikvereins mit einer mitreißenden Trommeleinlage. Dann betreten die Flötenkinder aufgeregt die Bühne und tragen vor, was sie im letzten halben Jahr gelernt haben. Den anhaltenden Applaus und die Rufe nach Zugabe haben sich die jungen Musikerinnen und ihre Gruppenleiterin redlich verdient, denn was die Kinder nach so kurzer Unterrichtszeit zu Gehör bringen konnten, ist durchaus beachtlich zu nennen.

i Die Polcher Flötenkids zeigen, was sie nach nur einem halben Jahr Unterricht schon drauf haben. Martin Ingenhoven

Danach ging es auch schon zum lang erwarteten Teil des Tages: In drei separaten Räumen warteten Lehrer und aktive Vereinsmitglieder mit ihren Instrumenten auf neugierige Kinder. Besonders groß war der Andrang bei den Holzbläsern, wo Querflöten ausprobiert und unter fachkundiger Anleitung Klarinetten zerlegt werden konnten. Dass es gar nicht so einfach ist, aus einer Trompete einen Ton zu bekommen, bewiesen die Kinder im Nebenraum. Aber Spaß und Freude war allen anzumerken – ein schmetterndes Tonsignal wurde genauso bejubelt, wie der tiefe Pups, den man einer Trompete ebenfalls entlocken kann.

i Mattes hat sich am Tag des Musikvereins das größte Instrument ausgesucht und entlockt einer Tuba die ersten Töne. Martin Ingenhoven

Mattes hat sich an diesem Tag für das tiefe Blech entschieden. Zielsicher geht er an Posaune und Tenorhorn vorbei und setzt sich hinter eine Tuba, hinter der er beinahe zu verschwinden droht. Das goldene Instrument mit dem mächtigen Schallbecher ist beinahe größer als sein Spieler. Doch Mattes entlockt der Tuba mühelos einige Töne. Seine Eltern sind nicht verwundert. „Eigentlich spielt er Schlagzeug, aber er probiert zu Hause auch das Saxophon seiner großen Schwester aus“, berichten die beiden. Sie schätzen besonders die Gemeinschaft des Musikvereins. „Und die Möglichkeit, ohne Druck ein Instrument zu erlernen“, ergänzt die Mutter des kleinen Nachwuchstubisten.

i Katharina Veit zeigt den Kindern der Trommelbande den Rhythmus per Handzeichen an. Martin Ingenhoven

Am Nachmittag gegen 16 Uhr geht es dem Höhepunkt des Tages entgegen: das Mitmachkonzert. Wer möchte, kann sich mit seinem Instrument einfach zu den aktiven Musikern setzen und spielt mit. Einige Kinder nehmen sich Trommeln und Percussioninstrumente und dann geht es schon los. „Bumm Bumm Tschack, Bumm Bumm Tschak!“ – den eingängigen Rhythmus von Queens We will rock you hat jeder schnell erlernt. Aber auch das Pipi-Langstrumpf-Lied sorgt für großen Spaß bei allen teilnehmenden Musikern. Im Anschluss bleiben Musiker, Eltern, Kinder, Großeltern noch lange beieinander, genießen die neuen Räume des@Viedel und ihre Gemeinschaft, denn der Musikverein Polch ist deutlich mehr als Musik. Dem gelungenen ersten Tag des Musikvereins sind noch viele Wiederholungen zu wünschen.