Die Wildvogelpflegestation in Kirchwald benötigt viel Strom, um die dort abgegebenen Tiere aufpäppeln zu können. Dank der Klima-Werkstatt Andernach und des Weißenthurmer Naturschützers Muaz Özyurt kann dafür jetzt auch Sonnenenergie genutzt werden.
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Es ist wider Erwarten nicht die sprichwörtliche Taube, die sich über mehrere Wochenenden hinweg auf dem Dach der Wildvogelpflegestation Kirchwald tummelt. Vielmehr sind es zwei Natur- und Umweltfreunde, die seit den ersten Frühlingstagen damit beschäftigt sind, dort ein Balkonkraftwerk zu installieren.