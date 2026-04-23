Andernacher Initiative aktiv Klima-Werkstatt hilft Tierpflegern mit Balkonkraftwerk Alexander Thieme-Garmann 23.04.2026, 14:00 Uhr

i Die Arbeiten auf dem Dach der Wildvogelpflegestation Kirchwald sind abgeschlossen. Klaus Schwenk, Mitglied der Ehrenamtsinitiative Klima-Werkstatt Andernach (links), und der Weißenthurmer Naturschützer Muaz Özyurt haben dort ein Balkonkraftwerk installiert, das dabei hilft, die Stromkosten zu reduzieren. Alexander Thieme-Garmann

Die Wildvogelpflegestation in Kirchwald benötigt viel Strom, um die dort abgegebenen Tiere aufpäppeln zu können. Dank der Klima-Werkstatt Andernach und des Weißenthurmer Naturschützers Muaz Özyurt kann dafür jetzt auch Sonnenenergie genutzt werden.

Es ist wider Erwarten nicht die sprichwörtliche Taube, die sich über mehrere Wochenenden hinweg auf dem Dach der Wildvogelpflegestation Kirchwald tummelt. Vielmehr sind es zwei Natur- und Umweltfreunde, die seit den ersten Frühlingstagen damit beschäftigt sind, dort ein Balkonkraftwerk zu installieren.







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